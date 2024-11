A- A+

LIBERTADORES Botafogo x Atlético-MG, duelo alvinegro pela glória na Libertadores As zonas turísticas da capital argentina se transformaram em passarelas para torcedores brasileiros se aquecerem para o confronto que começará às 17h

Vivendo realidades opostas, mas com a mesma esperança, Atlético-MG e Botafogo duelam neste sábado (30) no estádio Monumental de Buenos Aires pelo título mais valioso da América do Sul: a Copa Libertadores.

Não importa o resultado, o campeão será brasileiro e alvinegro, as cores do 'Galo' e do 'Fogão', que se enfrentarão pela primeira vez em uma final de Libertadores.

O time mineiro buscará o bicampeonato continental, após alcançar a Glória Eterna em 2013 liderado por Ronaldinho Gaúcho, enquanto os cariocas chegam pela primeira à final.

As zonas turísticas da capital argentina se transformaram, nos últimos dias, em passarelas por onde desfilam os torcedores brasileiros, ansiosos pelo confronto que começará às 17h00.

Até o início desta semana, haviam sido vendidos "cerca de 60 mil ingressos", informou uma fonte da Conmebol à AFP.



O favorito

O Botafogo chega ao duelo como favorito após protagonizar uma temporada que pode ser tão inédita quanto histórica... ou decepcionante.

Impulsionado pelos investimentos de seu proprietário, o magnata John Textor, que também é dono do Lyon, entre outros clubes, o time da Estrela Solitária lidera o Campeonato Brasileiro a dois jogos do fim.

O polêmico empresário norte-americano investiu mais de R$ 400 milhões em reforços para 2024, e o técnico português Artur Jorge fez bom uso do nível de seu elenco, estando perto de conquistar o título brasileiro, que o Botafogo não vence desde 1995.

O técnico português, de 52 anos, consolidou um ataque temido com base no talento de quatro jogadores de seleção: os brasileiros Luiz Henrique e Igor Jesus, o venezuelano Jefferson Savarino e o argentino campeão do mundo Thiago Almada.

Na defesa, o zagueiro angolano Bastos, que é a única dúvida no time titular devido a problemas físicos, se firmou como uma peça confiável para abrir caminho até Buenos Aires, para onde a equipe viajou após eliminar Palmeiras (oitavas), São Paulo (quartas) e Peñarol (semifinais) no mata-mata da Libertadores.

"Precisamos manter os pés no chão", disse Igor Jesus, atacante do Botafogo, que chegou à primeira final apesar de ter iniciado a competição na pré-Libertadores.

Além de levantar o troféu, o campeão ficará com a última das 32 vagas para o novo Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado em 2025 nos Estados Unidos.

Também terá acesso à Copa Intercontinental, que será disputada no Catar em dezembro, e enfrentará o argentino Racing, recente campeão da Copa Sul-Americana, na Recopa, em fevereiro.



Pela glória... e salvar a temporada

Do outro lado do campo estará um Atlético que chegará ao Monumental de Buenos Aires machucado, vindo de uma sequência negativa de dez partidas sem vencer, incluindo duras derrotas para o Flamengo nas finais da Copa do Brasil.

O 'Galo' não sabe o que é vitória desde que goleou o River por 3-0 no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Antes, eliminou San Lorenzo (oitavas) e o atual campeão Fluminense (quartas).

O treinador argentino Gabriel Milito, de 44 anos, tem enfrentado dificuldades para aproveitar o talento de um elenco caro que, há algumas rodadas, deixou a disputa pelo título brasileiro e que, na Argentina, não contará com o meia argentino Matías Zaracho, lesionado.

"Estamos mal no Brasileirão, perdemos a Copa do Brasil. Ter a chance de vencer a Libertadores significa tudo", afirmou o capitão Hulk, líder de um ataque que também conta com nomes de peso como Paulinho, Deyverson e Gustavo Scarpa.

Caso não haja vencedor nos 90 minutos, a partida irá para a prorrogação. Se o empate persistir, o campeão da 65ª edição da Copa Libertadores será definido nos pênaltis.



Prováveis escalações:

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore; Luiz Henrique, Jefferson Savarino, Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Atlético Mineiro: Éverson; Lyanco, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco, Guilherme Arana; Hulk, Deyverson, Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro: Facundo Tello (ARG).

Veja também

Presença ilustre Atlético-MG x Botafogo: Djokovic assistirá final da Libertadores no Monumental de Nuñez, diz jornal