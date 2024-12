Boxing Day: 8 jogos agitam Premier League nesta quinta (26); veja onde assistir

A- A+

Em meio à escassez de jogos na reta final de ano, os fãs do futebol europeu terão programação para dar e vender nesta quinta-feira (26), dia do famoso Boxing Day. Serão mais de 200 partidas a serem disputadas na Inglaterra entre todas as divisões. Oito delas, porém, agitam o principal campeonato do país: a Premier League.

Parar abrir o dia, o Manchester City recebe o Everton, às 9h30 (de Brasília) e tenta reencontrar o caminho dos bons resultados. A equipe dirigida por Pep Guardiola soma seis derrotas, um empate e apenas um triunfo nos últimos oito jogos e ocupam apenas a 7ª colocação na tabela.

Ao meio dia, outros cinco encontros movimentam o principal campeonato nacional do planeta. O destaque fica por conta do clássico do sul de Londres, entre o vice-líder Chelsea e o Fulham, atual nono colocado.

Os Blues seguem uma excelente fase, onde já acumulam 12 partidas sem sentir o sabor da derrota e querem seguir na cola do líder Liverpool.

Além do confronto londrino, Newcastle x Aston Villa, Nottingham Forest x Tottenham, Southampton x West Ham e Bournemouth x Crystal Palace serão jogados às 12h.

No duelo agendado para ocorrer às 14h30, o Manchester United busca se recuperar do revés sofrido na rodada passada.

Sob o comando do português Rúben Amorim, os Red Devils ainda estão tentando se encontrar na competição e visitam o Wolverhampton, que também está com novo treinador.

Ex-Corinthians e Flamengo, Vitor Pereira chegou ao Wolves recentemente e já dirigiu o time na vitória por 3x0, sobre o Leicester, na última semana.

Líder também em ação

No jogo que fecha o Boxing Day, às 17h, o líder Liverpool recebe o Leicester (17º), em Anfield. Sob a batuta de Mohamed Salah, os Reds estão invictos há 21 jogos na temporada.

O egípcio, aliás, é o artilheiro e líder de assistências do Inglês até o momento. São 15 gols marcados e 11 passes para gols, em 16 aparições. Números que o colocam como um dos favoritos na corrida pelo prêmio de melhor do mundo.

Onde assistir os jogos do Boxing Day

9h30 – Manchester City x Everton (ESPN)

12h – Bournemouth x Crystal Palace (Disney+)

12h – Nottingham Forest x Tottenham (ESPN)

12h – Chelsea x Fulham (Disney+)

12h – Newcastle x Aston Villa (ESPN 4)

12h – Southampton x West Ham (Disney+)

14h30 – Wolverhampton x Mancheter United (Disney+)

17h – Liverpool x Leicester (ESPN)

