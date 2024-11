Brasil se apresenta em Belém e inicia preparação para partidas das Eliminatórias

A- A+

A Seleção Brasileira se apresentou nesta segunda-feira, em Belém, onde irá iniciar a preparação para os próximos dois duelos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra Venezuela e Uruguai. O primeiro treino será realizado no estádio Mangueirão, às 17h.

Dos 23 convocados, apenas dois não estavam dentre o grupo que chegou a capital do Pará pela manhã. Raphinha, do Barcelona-ESP, e Abner, do Lyon-FRA, se apresentam pelo meio da tarde e já vão participar da primeira atividade.

A equipe comandada por Dorival Jr. visita a Venezuela na próxima quinta-feira, em Maturín, às 18h. Em seguida, recebe os uruguaios na Fonte Nova, em Salvador, no dia 19, às 21h45.

Após conquistar duas vitórias na última Data Fifa, o Brasil subiu na classificação e ocupa a quarta posição — neste momento. Se vencer os próximos desafios, pode chegar a vice-liderança.

