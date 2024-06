A- A+

Basquete Brasil perde para Eslovênia no último teste antes do Pré-Olímpico Brasil caiu para a equipe de Luka Doncic por 86 x 80

O Brasil chegou ao final da série de amistosos em preparação ao Pré-Olímpico de Basquete. Nesta sexta-feira (28), a seleção enfrentou a forte equipe da Eslovênia, comandada pelo astro Luka Doncic e foi derrotada pela placar de 86x80, em Liubliana, casa da equipe adversária.

O Brasil fez um bom primeiro quarto e venceu a primeira parcial de dez minutos pelo placar de 18x12. Mas a vantagem foi pulverizada ainda no segundo quarto, quando os eslovenos venceram por 29x19.

Na volta do intervalo, a seleção voltou um pouco melhor e igualou o confronto, chegando até empatar o placar. Mas Luka Doncic estava naqueles dias e pôs a bola de baixo do braço e comandou a sua seleção para vitória.

O astro da NBA encerrou a partida com 32 pontos, sete rebotes e sete assistências. Pelo lado do Brasil, o cestinha foi o pivô Bruno Caboclo. O atleta do Partizan-SER anotou 19 pontos e sete rebotes.

Fim da preparação! Vitória da Eslovênia em amistoso por 86 x 80 em Liubliana!



Estatísticas



Caboclo - 19pts e 7reb

Gui Santos - 10pts e 5reb

Léo Meindl - 10pts e 4reb

Huertas - 8pts e 6ast

Felício - 10pts e 5reb pic.twitter.com/igIGot3kYT — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) June 28, 2024

Brasil no Pré-Olímpico

O Brasil encerra a preparação para o Pré-Olímpico com uma vitória contra a Polônia e derrotas para Croácia e Eslovênia. A seleção agora se encaminha à Riga, na Letônia. Na primeira fase, a equipe brasileira enfrenta Camarões e Montenegro. Os dois primeiros avançam às semis e cruzam com o grupo de Letônia, Geórgia e Filipinas. Apenas o campeão do torneio consegue vaga nas Olimpíadas.

Brazil with a strong showcase of their bigs against Poland #FIBAOQT — FIBA (@FIBA) June 24, 2024

