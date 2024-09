Brasil fará pior primeiro turno da sua história nas Eliminatórias; veja retrospecto

A- A+

Após oito rodadas das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026, o Brasil tem o seu pior início da história na competição classificatória.



Com a derrota por 1 a 0 diante do Paraguai na noite desta terça (10), a seleção brasileira só conseguirá chegar a 13 pontos como pontuação máxima ao final do primeiro turno das Eliminatórias - mesmo com uma rodada restante - um número menor que os 16 pontos da classificatória para o Mundial de 2010, até então a pior marca.

Naquela oportunidade, na mesma oitava rodada de Eliminatórias, o Brasil tinha 13 pontos conquistados e ao terminar o primeiro turno, tinha 16. Atualmente, a seleção brasileira tem 10 pontos em oito rodadas e pode chegar, ao máximo, em 13.





Veja o desempenho da seleção em primeiros turnos de Eliminatórias

Eliminatórias para a Copa de 2022 - 22 pontos*

Eliminatórias para a Copa de 2018 - 18 pontos

Eliminatórias para a Copa de 2010 - 16 pontos

Eliminatórias para a Copa de 2006 - 19 pontos

Eliminatórias para a Copa de 2002 - 17 pontos

*Com um jogo a menos por conta da suspensão do Brasil x Argentina

Vale ressaltar que o Brasil não participou das Eliminatórias para a Copa de 2014 por ser o país sede.

Veja também

VBET e CazéTV firmam parceria na transmissão de ligas internacionais