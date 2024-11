Brasil x Argentina: quem tem mais títulos da Libertadores? Veja comparativo

A- A+

Com o confronto entre Atlético-MG e Botafogo neste sábado, às 17h, o Brasil completará cinco anos seguidos levantando a taça da Libertadores, totalizando 24 conquistas na principal competição de clubes do continente. O troféu será erguido justamente em Buenos Aires, na Argentina, país que lidera o ranking de campeões, com 25 títulos.

O último clube campeão que não era brasileiro foi o argentino River Plate, em 2018. De lá para cá, Flamengo (2019 e 2022), Palmeiras (2020, 2021) e Fluminense (2023) receberam a "glória eterna". Os cariocas ainda venceram argentinos na final: o Rubro-negro ganhou do River Plate em 2019 (e do Athletico-PR em 2022), e o Tricolor venceu o Boca Juniors no ano passado.





Mesmo com a superioridade recente, a disputa de títulos totais ainda favorece aos "hermanos", que após esta final continuarão com um troféu à frente dos brasileiros. Enquanto isso, o Brasil é a nação com mais vices: 19 (sem contar a final de 2024), contra 13 da Argentina.

O país que aparece em terceiro lugar é o Uruguai, com oito títulos: Peñarol (cinco vezes) e Nacional (três).

Países com mais títulos de Libertadores

Argentina: 25 títulos,13 vices

Brasil: 24 títulos, 20 vices

Uruguai: 8 títulos, 8 vices

Colômbia: 3 títulos, 7 vices

Paraguai: 3 títulos, 5 vices

Chile: 1 títulos, 5 vices

Equador: 1 títulos, 3 vices

Títulos da Argentina

7 títulos: Independiente – 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984

6 títulos: Boca Juniors – 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007

4 títulos: River Plate – 1986, 1996, 2015 e 2018

4 títulos: Estudiantes – 1968, 1969, 1970 e 2009

1 título: San Lorenzo – 2014

1 título: Vélez Sarsfield – 1994

1 título: Racing – 1967

1 título: Argentinos Juniors – 1985

Títulos do Brasil

3 títulos: São Paulo – 1992, 1993 e 2005

3 títulos: Santos – 1962, 1963 e 2011

3 títulos: Grêmio – 1983, 1995 e 2017

3 títulos: Flamengo – 1981, 2019 e 2022

3 títulos: Palmeiras – 1999, 2020 e 2021

2 títulos: Internacional – 2006 e 2010

2 títulos: Cruzeiro – 1976 e 1997

1 título: Fluminense – 2023

1 título: Atlético-MG – 2013

1 título: Corinthians – 2012

1 título: Vasco da Gama – 1998

Veja também

LIBERTADORES Atlético-MG e Botafogo jogam pela Glória Eterna da Copa Libertadores