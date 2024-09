A- A+

Decisão Brasil x Costa Rica: saiba onde assistir confronto das oitavas da Copa do Mundo de Futsal Partida acontece nesta terça-feira (24), às 9h30, no Uzbequistão

Agora é vencer ou ir para casa. Nesta terça-feira (24), a Seleção Brasileira de Futsal enfrenta a Costa Rica, às 9h30, pela oitava de final da Copa do Mundo de Futsal, no Complexo Esportivo de Bucara, no Uzbequistão. Brasil teve a melhor campanha na fase de grupos e tenta confirmar o favoritismo.

O Brasil foi muito superior no Grupo B da Copa do Mundo de Futsal. Invicto, a Seleção marcou 27 gols e sofreu apenas dois nos três jogos da primeira fase, contra Cuba, Croácia e Tailândia.

Entrando na fase eliminatória, agora é o momento que não é permitido muitos erros, assim como afirmou o experiente goleiro Guitta, que está em suas quarta edição em mundiais. “É um mata-mata e sabemos que qualquer coisa pode acontecer. Cada jogo é perigoso, mesmo que o adversário seja considerado mais fraco. Não podemos permitir erros, pois não há volta a partir daqui”, afirmou.

Por outro lado, a Costa Rica foi uma equipe que viveu muitos altos e baixos. Na estreia, perdeu para o Paraguai. Na segunda rodada, conseguiu arrancar um empate diante da Holanda. E na última rodada, goleou o Uzbequistão, equipe da casa, conquistando a terceira colocação do Grupo A e a melhor entre todos os terceiros.

Apesar de não ter construído uma campanha tão forte em termos de números, Guitta destacou que os costarriquenhos podem ser perigosos. “É uma equipe rápida e individualista, que não atua tão coletivamente. Esse jogo mais livre pode torná-los perigosos, pois tendem a jogar de forma mais solta, sem muita responsabilidade. Se não controlarmos a partida, isso pode nos complicar”, analisou.

Brasil x Costa Rica - saiba onde assistir

Transmissão: Sportv e CazéTV

Horário: 9h30

Data: 24/09

Local: Complexo Esportivo de Bucara (Uzbequistão)



Veja também

Formação Santa Cruz: diretor da base analisa nomes que podem subir ao profissional; confira quem são