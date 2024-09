A- A+

Estreia Brasil x Cuba: saiba onde assistir e confira as principais forças da Copa do Mundo de Futsal Duelo acontece neste sábado (14), às 9h30, em Bucara, no Uzbequistão

O sonho do hexa começa neste sábado (14). Buscando sair da fila de oito anos sem título na Copa do Mundo de Futsal, o Brasil estreia diante de Cuba, às 9h30, na cidade de Bucara, no Uzbequistão. Além da Seleção Brasileira, Portugal, atual campeão, Argentina e Espanha surgem como as outras principais forças do torneio.

Maior campeão mundial (1989, 1992, 1996, 2008 e 2012), o Brasil fez dois amistosos contra a equipe da casa no período de preparação, vencendo ambos, a primeira partida por 9 x 2 e seguinte por 5 x 2. Ainda neste ano, mas no mês de fevereiro, a Seleção conquistou seu 11º título de Copa América, com vitória sob a Argentina na final.

No comando técnico da equipe desde 2017, Marquinhos Xavier se mostrou satisfeito com o período de preparação para o Mundial. “Estou feliz com a preparação, espero poder ter ajudado todos eles a desempenhar o melhor papel, adquirir confiança, a entender um pouquinho o que a gente pensa e conseguir a vitória dentro de quadra”, comentou.

Além de toda motivação de estrear na Copa do Mundo, esse jogo terá um sabor especial. Ontem (13), o pivô Pito foi eleito o melhor jogador do mundo da modalidade pela revista Futsal Planet. O prêmio conta com o reconhecimento da FIFA.

Para o camisa 10 da Seleção, ter esse título aumenta um pouco mais a pressão de atuar bem. "Agora aumenta um pouco a pressão, mas é nesses momentos que realmente é bom, que dá para mostrar o quanto me esforcei todos esses anos. Vou dar o meu melhor para tentar conquistar esse título com o Brasil", afirmou Pito.

Brasil x Cuba

A equipe adversária na estreia será a seleção cubana, pior equipe ranqueada no torneio. O time caribenho conquistou a classificação após o vice-campeonato da Concacaf e fará no Uzbequistão a sua sexta participação em Copas do Mundo.

“Cuba, assim como muitas seleções no mundo possuem potencial técnico. Temos muito respeito por eles e mostraremos isso em nosso confronto”, declarou Marquinhos Xavier.

Outras forças

Historicamente o futsal mundial possui duas grandes forças. Brasil e Espanha são os países que chegaram mais vezes ao pódio, oito e seis vezes, respectivamente. Porém, os espanhóis não vivem um dos seus melhores momentos e deixaram de ser a equipe dominante na Europa.

Quem tem esse posto agora é Portugal. Os lusitanos chegam como os atuais campeões mundiais e bicampeões da Eurocopa. Além disso, mantiveram vários destaques do último mundial. A Argentina é uma das forças obrigatórias a serem citadas, uma equipe que também possui vários remanescentes das grandes campanhas.

Por último, correndo um pouco por fora, mas que pode surpreender com uma bela campanha, tem a equipe de Marrocos. Os africanos estão colecionando bons resultados e foram eleitos a equipe destaque do ano passado.



Brasil x Cuba - saiba onde assistir

Transmissão: SporTV, CazéTV, Globoplay e Fifa+

Horário: 9h30

Data: 14/09

Local: Bucara/Uzbequistão

Veja também

Messi Messi volta a campo pelo Inter Miami neste sábado após perder rodada das Eliminatórias por lesão