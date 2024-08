Brasil e Estados Unidos disputam medalha de ouro no futebol feminino em Paris; confira escalações

A- A+

A final do futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris reserva um embate entre duas rivais históricas. Brasil e Estados Unidos disputarão o lugar mais alto do pódio neste sábado (10), às 12h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes.

A decisão do ouro opõe as duas maiores finalistas da história dos Jogos Olímpicos. Esta é a terceira final olímpica do Brasil, que busca conquistar o título inédito. Enquanto as norte-americanas, tetracampeãs, almejam ampliar a hegemonia.

O encontro entre os dois países será marcado pela sede de revanche. Rivais de longa data, Brasil e Estados Unidos já disputaram duas finais de Olimpíada, em Atenas-2004 e Pequim-2008. Nas duas ocasiões, as brasileiras bateram na trave e faturaram a medalha de prata.

Cresceu na hora certa

A seleção brasileira não teve vida fácil em Paris. Depois de vencer o primeiro jogo contra a Nigéria por 1x0, o Brasil amargou duas derrotas contra Japão e Espanha e por pouco não ficou de fora das quartas de final.

Curiosamente, foi a vitória dos Estados Unidos diante da Austrália que classificou o Brasil para as quartas de final, em terceiro lugar.

Nas quartas de final, a seleção brasileira surpreendeu ao vencer por 1x0 e eliminar as anfitriãs, contrariando as expectativas que apontavam o favoritismo francês.

A surpresa foi ainda maior nas semifinais, contra a Espanha. Após perder por 2x0 para as espanholas na fase de grupos, o Brasil foi protagonista do jogo e venceu com autoridade por 4x2, anulando as adversárias e conquistando a classificação para a final após 16 anos.

Um dos destaques da seleção brasileira, a meio-campista Duda Sampaio destacou a importância de conquistar o ouro inédito para inspirar as futuras gerações do Brasil.

“Vai ser muito importante. Não é só para nós, é para o Brasil e para as futuras gerações. Vai ter uma Copa no Brasil e, se a gente volta com o ouro, a responsabilidade é muito grande. A gente precisa olhar com felicidade, começar a conquistar coisas. A seleção é muito forte, e a gente precisa mostrar isso”, pontuou a jogadora.

Para o confronto decisivo diante da poderosa equipe norte-americana, o Brasil poderá contar com a goleira Lorena, destaque nas fases eliminatórias, e a atacante Gabi Portilho, que marcou dois gols nos Jogos, incluindo um contra a França, que classificou a seleção para a semifinal, e outro na vitória contra a Espanha.

“A última dança”

No atual elenco, a rainha Marta é a única jogadora remanescente das conquistas das medalhas olímpicas. A maior jogadora de todos os tempos participou de seis edições dos Jogos e é o grande destaque para a final.

Marta já anunciou que Paris 2024 será sua última participação em Olimpíadas. Sendo assim, o confronto contra as estadunidenses pode ser sua "last dance".

Suspensa na fase de grupos contra a Espanha, a camisa 10 desfalcou o Brasil nas quartas e na semifinal. Contra os Estados Unidos, Marta ficará à disposição do técnico Arthur Elias. No entanto, a titularidade ainda não foi confirmada.

Onde assistir a final entre Brasil x Estados Unidos no futebol feminino?

O confronto entre Brasil x Estados Unidos na final do futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris terá transmissão ao vivo da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazéTV (streaming).

Confira as prováveis escalações:

Brasil: Lorena; Tarciane, Thaís e Lauren; Angelina, Yaya, Kerolin; Yasmim, Adriana, Jhenifer e Gabi Portilho. Técnico: Arthur Elias.

Estados Unidos: Alyssa Naeher; Emily, Naomi, Tierna e Trinity Rodman; Lindsey Horan, Samantha Coffey e Crystal Dunn; Mallory Pugh, Sophia Smith e Rose Lavelle. Técnica: Emma Hayes.

Ficha de jogo

Data: 10 de agosto, sábado

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, Paris

Onde assistir: TV Globo, SporTV e CazéTV

