Brasil x Suécia: duelo vale vaga nas quartas de final do Mundial de Handebol; saiba onde assistir

A- A+

Brasil x Suécia fazem duelo decisivo no Mundial de Handebol. A partir das 14h, em Oslo, na Noruega, os buscam uma vitória para praticamente garantir uma vaga nas quartas de final da competição.

O time comandado pelo técnico Marcus Tatá chega embalado para a partida após bater o Chile, na quarta-feira (22), por 28 a 24. O duelo abriu a segunda fase do torneio para a Seleção Brasileira, que ainda terá pela frente a Espanha, no domingo (26), para fechar a luta por uma vaga no mata-mata.

Para Tatá, a Seleção Brasileira está em evolução, mas sempre existem prontos a serem ajustados visando um confronto tão intenso como deve ser contra a Suécia, uma das seleções mais tradicionais no handebol mundial. Ainda assim, a confiança no grupo, que está fazendo história no torneio, segue alta.

Brasil segue na briga por uma vaga nas quartas de final - Divulgação/IHF

“Jogamos uma partida abaixo do que podemos contra o Chile. Faltou um pouco de concentração no início do jogo e o Chile fez uma grande partida ofensiva na segunda parte. Mas conseguimos dois pontos que nos deixa vivos na briga pela vaga. Agora o foco total está em estudar a Suécia. Sabemos que será difícil, mas temos chances e vamos atrás delas”, explicou Marcus Tatá.

Destaque do Brasil no sistema ofensivo, o lateral Haniel Langaro está confirmado para o confronto. Artilheiro da equipe em praticamente todas as rodadas, Haniel terá um papel essencial no sistema ofensivo brasileiro. Assim como Thiagus Petrus tem tido na defesa. Ele é o principal líder do elenco no sistema defensivo e tem feito a diferença para a Seleção.

Como o Brasil está no Mundial

O Brasil chega para o confronto contra a Suécia com três vitórias e apenas uma derrota neste Mundial. Para se classificar no Grupo E, na primeira fase, o time venceu Noruega e Estados Unidos, e perdeu para Portugal. Na segunda fase, chamada de “Main Round”, o Brasil já começou com dois pontos pela vitória sobre os noruegueses. Os pontos conquistados sobre os norte-americanos, que foram eliminados, não contam para a nova etapa do torneio.

Assim, com a vitória do Chile, o Brasil está na terceira posição do Grupo III, com quatro pontos. Os brasileiros estão atrás somente da Espanha e Portugal, que têm cinco pontos cada. A Suécia, próxima adversária, vem logo abaixo, em quarto, também com quatro pontos. Os suecos empataram com os portugueses nessa quarta (22), por 37 a 37.

No Main Round, as duas primeiras equipes de cada chave avançam ao mata-mata, que começa nas quartas de final. Assim, cada passo dado, gol e vitórias conquistados são importantes para assegurar o lugar na próxima fase do campeonato.

Brasil x Suécia - saiba onde assistir

Mundial IFH de Handebol Masculino (Main Round)

Quando: Sexta-feira, 24 de janeiro, a partir das 14h (horário de Brasília)

Transmissão: Cazé TV e Sportv

Veja também