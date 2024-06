Brasil x Tailândia: favorita, Seleção Feminina de Vôlei enfrenta time da casa nas quartas de final

A- A+

Brasil x Tailândia tem um grande favorito nas quartas de final. Única equipe na história da Liga das Nações que venceu todas as 12 partidas da primeira fase, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei busca confirmar a superioridade nesta quinta-feira (20), a partir das 10h30, na casa das adversárias, em Bangcoc.

Brasil favorito

No final da segunda etapa, em Macau, na China, as equipes se enfrentaram. O resultado de 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/14 e 25/17 é capaz de mostrar a diferença de nível entre as seleções. O grande destaque brasileiro foi a capitã Gabi, que produziu 13 pontos. Pelo lado tailandês, Chatchu-On anotou 14 pontos.

Enquanto o Brasil foi líder invicto, a Tailândia apenas garantiu a presença na fase final por ser o time sede. As asiáticas venceram apenas três dos 12 jogos disputados.

Apesar de entender o status de favoritismo, a equipe brasileira prega respeito e compreende que o fator casa pode complicar o jogo. "A gente jogou contra elas agora há pouco, lá em Macau, a gente ganhou por 3 a 0, mas a gente sabe que aqui elas têm a vantagem da torcida da casa. Elas são um time que defende muito e jogam sempre sem desistir da bola", analisou a ponteira Julia Bergmann.

Quem vencer entre Brasil e Tailândia enfrentará o vencedor entre Japão x China. As semis acontecem no sábado (22) e a grande decisão já no domingo (23).

Definido grupo das Olimpíadas

A seleção brasileira feminina de vôlei conheceu, na manhã desta quarta-feira (19), os adversários da fase de grupos das Olimpíadas de Paris.

No sorteio, a equipe caiu no grupo B, onde vai enfrentar Polônia, Japão e Quênia.

Brasil x Tailândia - onde assistir?

Transmissão: Sportv 2

Horário: 10h30

Data: 20/06

Local: Bangcoc/Tailândia

Veja também

Seleção Brasileira Marquinhos vê Argentina favorita, mas reforça 'peso' do Brasil: 'O que vale é no campo'