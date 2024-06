Brasileirão retorna com peso de desfalques da Copa América; veja raio-x dos times afetados

A- A+

O Campeonato Brasileiro, que foi paralisado para a data Fifa, voltará a ser disputado nesta terça (11). Apesar de o intervalo ter sido curto, de pouco mais de uma semana, a competição terá uma cara bem diferente daquela anterior à interrupção. É que, com a proximidade da Copa América, que começa no dia 20 e não gerará uma nova pausa, algumas equipes da Série A serão desfalcadas por até nove rodadas.

Dentre os times que perderão jogadores durante o torneio de seleções, o Flamengo é quem mais sofrerá com convocações: cinco. Além dos quatro uruguaios — Varela, Viña, Arrascaeta e De la Cruz —, o chileno Pulgar irá se ausentar durante o período. Sem esses nomes, considerados titulares, Tite terá que se virar para manter a liderança do Brasileiro.

Além do rubro-negro, outras 13 equipes devem lamentar perdas: São Paulo, com quatro; Atlético-MG e Internacional, com três; Palmeiras, Vasco, Fortaleza, Corinthians e Grêmio, com duas; e Athletico, Bahia, Botafogo, Bragantino e Fluminense, com uma cada.

O número de 30 desfalques, porém, pode diminuir, já que algumas seleções só divulgaram até agora a pré-lista de convocados.

Sem contar com possíveis eliminações, que podem antecipar retornos ao país, o confronto com mais desfalques acontecerá na 14ª rodada, quando Flamengo e Atlético-MG duelarão com até oito baixas.

