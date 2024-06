Para recuperar vaga no G4, Sport recebe o Paysandu, pela Série B: confira onde assistir

A- A+

Dez pontos e 18 posições separavam Sport e Paysandu nas primeiras quatro rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão era líder, com 12 pontos. O Papão estava em 19º, com apenas dois. Três jogos depois, os pernambucanos seguem com pontuação superior e colocação acima, mas o cenário é bem diferente. São três derrotas consecutivas, fora do G4. Já os paraenses saíram da zona de rebaixamento e não perdem há quatro rodadas. Vivendo fases distintas, os clubes se enfrentam nesta segunda (10), na Arena de Pernambuco.





Para o confronto, o técnico do Sport, Mariano Soso, tem três desfalques. O lateral-direito Pedro Lima estava com a Seleção sub-20, mas retornou ao Recife no fim de semana após sofrer um choque de cabeça no treinamento. O atleta será avaliado pelo departamento médico em meio ao protocolo de concussão.



O lateral-esquerdo Felipinho está fora por conta de problemas musculares, enquanto o meia Titi Ortiz está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.Em compensação, o volante Felipe, que não jogou na rodada anterior, diante do Goiás, por conta de questões contratuais, volta a ficar à disposição, assim como o meia Alan Ruiz e o atacante Zé Roberto, que cumpriram suspensão automática. Com dores no joelho, o atacante Barletta é dúvida.



Fabrício Dominguez deve ser improvisado na lateral direita, com Dalbert ficando na esquerda. No meio, Felipe deve compor o setor com Fabio Matheus, Alan Ruiz e Lucas Lima. No ataque, o time terá Gustavo Coutinho e Romarinho.

“Sabemos que eles vêm de uma vitória. Nenhum jogo é fácil, mas nós representamos o Sport e temos de estar sempre um nível acima. Vamos buscar a vitória. Convido os torcedores para irem ao estádio neste jogo importante que temos em casa”, afirmou o meia Alan Ruiz.



Jogando em casa, o Sport não perde do Paysandu há mais de 10 anos. O último tropeço foi em 2012, pela Copa do Brasil, com derrota por 4x1, na Ilha do Retiro.



Perto do Chelsea



O lateral-direito do Sport, Pedro Lima, está mais próximo de ser oficializado como reforço do Chelsea. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês já acertou a base salarial, faltando apenas a definição de algumas cláusulas de contrato para a conclusão da transferência.



A proposta do Chelsea gira em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões) por 100% dos direitos econômicos de Pedro Lima. Ainda sem permissão para atuar na Inglaterra por não atender aos pré-requisitos para jogadores não europeus atuarem na Premier League (somar minutos em copas e competições nacionais de elite, torneios internacionais e participação por seleção), o atleta deve ser emprestado pelo clube para o Strasbourg, da França.



O negócio pode ser anunciado já na próxima sexta (14), quando abre a janela de transferência para o futebol inglês. No Sport, Pedro Lima tem dois gols em 25 jogos. O atleta também coleciona passagens pelas seleções sub-17 e sub-20 do Brasil.

Ficha técnica



Sport

Caíque França; Fabrício Domínguez, Rafael Thyere, Luciano Castán e Dalbert; Felipe, Fábio Matheus e Lucas Lima; Gustavo Coutinho e Romarinho. Técnico: Mariano Soso



Paysandu

Matheus Nogueira; Edílson, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Wesley Fraga e Juninho; Esli García, Edinho e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos



Local: Arena de Pernambuco

Horário: 21h30

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG). Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (FIFA) e Marcyano da Silva Vicente

Transmissão: SporTV e Premiere FC

