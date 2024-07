Pressionado, Bronny James faz 1ª cesta de três após 16 tentativas pelos Lakers; veja o lance

A- A+

Bronny James fez a primeira cesta de três depois de 16 tentativas fracassadas, na sua melhor atuação na Summer League desde que foi draftado pelos Los Angeles Lakers, time de seu pai, LeBron James. Confira o lance.

Bronny James acaba de acertar sua primeira bola de 3 pontos na Summer League pic.twitter.com/olwtPphPua — NBA do Povo (@NBAdoPovo) July 18, 2024

O armador viveu sua primeira vitória com a camisa da equipe, por 87x86, contra os Hawks, após cinco derrotas.

W in Vegas pic.twitter.com/QhnPlypzgd — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 18, 2024

O jovem atleta esteve em quadra por 24 minutos, segundo o jornal Marca. Nesse tempo, marcou 12 pontos, com duas cestas de três, conseguiu um rebote e uma recuperação de bola. Foi melhor desempenho do que obtivera até aqui, com 4,3 pontos de média e 22,6% de efetividade nos arremessos.

Depois da vitória, Bronny disse ter ficado satisfeito com a atuação e revelou um conselho do pai em meio à pressão por melhores resultados.

"Sinto que sei jogar bem, então se eu sair e jogar como devo em todos os jogos, resultados como esse serão obtidos", disse o armador satisfeito.

"Estou apenas tentando manter a sanidade, mas a pressão é algo com que tenho que lidar se quiser jogar neste nível. Minha mãe e meu pai me ajudam muito a manter o foco e a ser eu mesmo. Meu pai me disse para simplesmente manter a agressividade mesmo que meus tiros não estejam entrando."

Mais longe da NBA?

Tem caído a ficha de Bronny James de que seu futuro está cada vez mais longe dos Los Angeles Lakers e mais perto do South Bay Lakers. O jovem jogador se emocionou ao ser draftado pelo time do pai, LeBron James, mas não tem conseguido "desencantar" em quadra e pode ter de se transferir para o clube afiliado, em que atuam atletas em desenvolvimento antes de subirem à NBA.

Segundo o jornal Marca, o jogador de 19 anos estavam lidando bem com a pressão (de ser draftado, de ingressar na NBA e de ser comparado ao pai, um dos melhores da História) até agora, mas seu moral "vem desmoronando".

Depois de três jogos com o Lakers na Summer League, incluindo dois no California Classic, os números de Bronny não empolgam: converteu 6 de 26 tiros ao cesto (23,1%) e nenhuma das 12 tentativas de lance de três pontos. O atleta reconheceu não passar por boa fase e deixou a porta aberta para uma eventual transferência de equipe.

"Sinto que estou um pouco deprimido agora" disse Bronny, frustrado. "Estou ansioso para jogar basquete, não importa em que nível esteja."

Técnico dos Lakers na liga de versão, Dane Johnson minimizou as estatísticas de Bronny e disse que o jogador "terá longa carreira".

"Isto é apenas o começo. Só temos que continuar a incutir confiança neles, mantê-los com a cabeça erguida. Ainda temos um longo caminho a percorrer", destacou.

Já o novo treinador dos Lakers, JJ Redick, elogiou à ESPN o desempenho de Bronny na defesa.

— Ele tem sido fantástico até agora — disse. — Queremos que ele pressione pela bola. Ontem eu disse a ele: 'Se você for derrotado, se cometer 10 faltas, a culpa é minha, mas quero que você pressione pela bola'.

