Los Angeles Lakers seleciona Bronny James, filho de Lebron James

A- A+

O Los Angeles Lakers selecionou Bronny James, filho de Lebron James, na 55ª escolha geral do draft da NBA. Com isso, será a primeira vez na história que um atleta atuará junto com o pai na liga norte-americana de basquete.

Lebron James é o grande astro da equipe de Los Angeles e já tinha deixado claro há alguns anos o desejo de atuar com o filho na NBA. Bronny estava atuando pela universidade de Califórnia

"Esse seria um momento inacreditável não apenas para mim, mas para minha família, para todos. Então, vamos ver. Obviamente, cuidar do corpo é o número um, e continuarei fazendo isso. Seria muito legal se eu pudesse estar numa quadra da NBA com meu filho mais velho", disse Lebron, há quatro anos. O desejo virou realidade.

Veja também

Jogos Olímpicos Atletismo: Representante de Pernambuco é vice nos 100m rasos e garante vaga nas Olimpíadas