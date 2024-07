Calote em hospital e boleto atrasado: Neymar e família acumulam dívidas

A- A+

Boletos atrasados, nome protestado em cartório, calote. A realidade de muitos brasileiros bateu às portas da família de Neymar. Mesmo com uma fortuna estimada em R$ 4,8 bilhões, ele e seus parentes contraíram dívidas que vão de calote em hospital a atraso no pagamento de prestações de aparelhos eletrodomésticos.

Neymar da Silva Santos (o "Neymar Pai"), empresário e sócio do filho em dezenas de empreendimentos, teve o nome protestado por algumas dívidas no Rio e em Santos, como consta nos serviços de proteção ao crédito. Mas é a que contraiu em Balneário Camboriú a que mais chama atenção.





Nesse caso, Neypai deixou de pagar uma empresa que vendeu o sistema de ar-condicionado dos quatro andares da cobertura que Neymar adquiriu na cidade catarinense. São várias duplicatas em atraso, e a maior delas, de pouco mais de quase R$ 5 mil, vem sendo cobrada desde abril.

Rafaella Santos, a Neyrmã, também contraiu dívidas, estando em dívidas com um hospital e um laboratório de análises clínicas em São Paulo. Parcelas no valor de R$ 250 e exames que custaram cerca de R$ 6,5 mil não foram pagos entre 2020 e 2022.

Nem mesmo Nadine Gonçalves (mãe do jogador) ficou de fora do feirão do boleto em atraso. A Neymãe está devendo R$ 2,6 mil, que seriam referentes a duas faturas de condomínio, dos meses de fevereiro e março deste ano. Assim como o ex e a filha, Neymãe teve o nome levado ao cartório.

Além do registro público da inadimplência, quem tem o nome sob protesto pode ter seu nome incluído em órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa, e ter o CPF negativado, o que pode dificultar a obtenção de crédito no futuro e impedir novos parcelamentos.

Juntos, os três devem na praça algo em torno de R$ 21 mil. Para se ter uma ideia, Neymar recebe do Al-Hilal, seu atual clube, cerca de R$ 40 milhões por mês, o que dá, em média, cerca de R$ 55 mil em ganhos por hora, somente em salários.

Veja também

EUROPA 2024 Uefa suspende jogador turco por gesto extremista em comemoração de gol