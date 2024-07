A- A+

Futebol Neymar em Pernambuco? Entenda a passagem do atleta pelo Estado Neymar tem parceria com incorporadora que pretende construir imóveis de alto padrão na praia do Paiva

Um dia em Las Vegas, outro no Paiva. O atacante Neymar deixou os Estados Unidos, onde estava assistindo aos jogos da Seleção Brasileira na Copa América, e veio a Pernambuco, mais especificamente até o Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, para se reunir com empresários de uma incorporadora que vão construir um resort de luxo.

Em uma das imagens postadas nas redes sociais da construtora, Neymar aparece ao lado do pai, do ator Rafael Zulu, e de outros sócios do empreendimento.

"Caribe brasileiro em breve", publicou a empresa, em alusão ao projeto de imóveis de alto padrão no litoral sul de Pernambuco.

Recuperando-se de uma lesão no joelho esquerdo, Neymar ficou fora da lista de convocados do técnico Dorival Júnior para a Copa América 2024.

O jogador não entra em campo desde o dia 17 de outubro de 2023, na derrota do Brasil por 2x0 para o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

