FUTEBOL Campeão da Champions com o Chelsea entra para tropa de elite e faz treinamento "extremo" na Amazônia Florent Malouda entrou para a reserva do Terceiro Regimento de Infantaria Estrangeiro, da Legião Estrangeira do Exército Francês, que é especializado no combate em florestas equatoriais

Aos 44 anos, Florent Malouda ingressou num novo desafio: o de integrar a Legião Estrangeira do Exército Francês. O ex-jogador da seleção francesa e vencedor da Liga dos Campeões com o Chelsea em 2012 se uniu ao corpo de elite das Forças do país, com braços criados a partir de 1831 para permitir o alistamento de pessoas nascidas fora do território nacional.

Malouda contou nas redes sociais que entrou para a reserva de civis do Terceiro Regimento de Infantaria Estrangeiro, este criado em 1920 e sediado em Kourou. A unidade é a mais condecorada da Legião e especializada em combate em florestas equatoriais.





Para ingressar no regimento, o ex-jogador de Chateauroux, Guingamp, Olympique Lyon, Chelsea, Trabzonspor, Metz, Delhi Dynamos, Wadi Degla e FC Differdange 03 precisou passar por um treinamento "extremo" na Amazônia, na região da Guiana Francesa, onde ele nasceu. No local, foi submetido a testes físicos e mentais, com exercícios de força, habilidade e resistência.

"Passando pela Amazônia em meu território natal, pude fazer um curso de iniciação com o 3º Regimento de Infantaria Estrangeiro. Agradeço ao 3º REI por este momento de coesão e por estes valores de espírito de equipe diante das adversidades. Esses são valores essenciais no esporte de alto nível", postou o ex-jogador de futebol no Instagram, com imagens do treinamento militar.

Tal regimento de elite de infantaria descreve a reserva cidadã como "um sistema que permite que civis (frequentemente reconhecidos em suas áreas) façam uma contribuição voluntária para promover os valores e missões da instituição militar, sem serem militares".

"O 3REI dá as boas-vindas a Florent Malouda em sua reserva cidadã, como oficial. Após uma carreira excepcional no futebol internacional, ele deseja compartilhar e transmitir os valores de comprometimento com a juventude guianense ao lado dos legionários", destacou o regimento.

