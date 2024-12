Lembra dele? Mesmo aposentado, atacante escocês é líder de cartões vermelhos na Premier League

A- A+

Duncan Ferguson, um atacante escocês, deixou uma marca profunda na camisa do Everton nos anos 90 e início dos anos 2000. Ele é o recordista da Premier League em número de cartões vermelhos, já que foi expulso oito vezes na primeira divisão do futebol inglês. Ele empata o recorde que com Patrick Vieira e Richard Dunne.

Mas Ferguson foi muito além dos cartões vermelhos "comuns", das faltas grosseiras e dos confrontos físicos com os adversários. "Big Dunc", como ainda é chamado hoje, incorporou o termo “partida para a prisão” porque foi preso devido a uma jogada no campo.

Durante sua carreira, fez com que adversários e companheiros de equipe tivessem medo, lutou com policiais e criminosos e até mesmo com pescadores e carteiros que jogavam algo nele. Mas, apesar de seu temperamento único, ele conseguiu construir uma carreira respeitável.





Duncan Cowan Ferguson nasceu em 27 de dezembro de 1971 na cidade escocesa de Stirling. Ele cresceu em uma família comum da classe trabalhadora e desde cedo era hiperativo, animado e forte, por isso mostrava seu excesso de energia nos campos de futebol. Às vezes, nem isso era suficiente para ele, então ele entrava em brigas infantis com seus colegas e colegas de escola.

Problemas com álcool

De fim de semana a fim de semana ele visitava pubs. Todo mundo queria beber com ele, e o álcool tornava Fergunson agressivo. Os incidentes continuaram e em 1991, ele deu uma cabeçada em um policial enquanto estava embriagado e de alguma forma escapou com uma multa de apenas £ 125.

Em 1992, enquanto esperava um táxi com sua namorada na época, quando um carteiro de 19 anos e torcedor que estava de muletas após uma cirurgia no joelho apareceu de repente. O jovem de admitiu no tribunal que “talvez” tenha chamado a namorada de Ferguson de “vagabunda”, o que fez o ex-atacante enlouquecer e bater nele.

Prisão

Em abril de 1994, o Rangers liderava com um suave 4 a 0 contra o Raith Rovers, e Ferguson se viu em um duelo acirrado com o zagueiro adversário John McStay. Quando a bola já havia passado, o atacante enfurecido deu uma cabeçada em McStay, que caiu no chão. Embora tenha sido definitivamente uma atitude antidesportiva, a princípio ninguém protestou muito, por isso o árbitro da partida não o puniu de forma alguma.

Ferguson foi considerado como tendo violado sua liberdade condicional ao dar um soco em McStay e foi condenado a três meses de prisão após um julgamento que durou mais de um ano.

"Estar na prisão foi errado, não foi justo. Eu não deveria estar lá e acho que muitas pessoas entenderam isso. Não é que eu tenha feito algo errado. O que fiz foi literalmente nada", lamentou Ferguson.

Ele foi libertado da prisão após 44 dias e reluta em relembrar esse período. "Foi difícil, eu ainda era jovem. Quando você entra e está sozinho, é um verdadeiro teste. Metade da prisão era azul (torcedores do Rangers) e metade era verde (torcedores do Celtic), então foi fácil", disse ele.

Após cumprir a pena de prisão, a Federação Escocesa de Futebol condenou Ferguson a uma suspensão de 12 jogos. O Everton teve um início de temporada desastroso e somou apenas três pontos nas oito primeiras rodadas da Premier League, sem nenhuma vitória, em 1994. clube da parte azul do Liverpool procurava desesperadamente uma maneira de acordar o time e virar a temporada antes que fosse tarde demais.

Não havia muitas soluções possíveis e, no final, o Everton decidiu tentar trazer dois jogadores do Rangers para empréstimos de curto prazo - um deles era Ian Durrant e o outro era Duncan Ferguson.

