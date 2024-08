Campeonato Espanhol: saiba onde assistir aos jogos da temporada 2024/25 de La Liga

A- A+

Após mais de dois meses, o futebol europeu vai voltar nesta quinta-feira com o Campeonato Espanhol. Athletic Bilbao e Getafe inauguram a temporada de 2024/2025, às 14h, no estádio San Mamés.



A competição chega ainda mais forte, com diversos jogadores campeões da última Eurocopa, e com as três principais equipes, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, ainda mais fortes. O torneio será transmitido nos canais ESPN e no streaming Star+.

Chegando à sua 14 temporada à frente do Atlético de Madrid, Simeone pode ter o melhor grupo em mãos na sua longa trajetória no comando da equipe.



Apesar de não ter feito um mercado de transferências tão agitado, o clube foi certeiro nas negociações e acertou com dois nomes de peso: Júlian Alvarez, vindo do Manchester City-ING, e Le Normand, ex-Real Sociedad-ESP, chegam para elevar o nível do time.





O Barcelona chega para este Campeonato Espanhol sob novo comando e com uma equipe ainda mais forte, depois da chegada de um jogador que demonstrou ser diferenciado no título da Espanha na Eurocopa.



O treinador campeão da Liga dos Campeões de 2019/2020, pelo Bayern de Munique-ALE, Hans Flick, chega para iniciar um novo ciclo do clube e "ganhou" de quebra a contratação de Dani Olmo, vindo do Leipzing-ALE.

O Real Madrid já é o atual campeão do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões. Mesmo sem parecer possível, o elenco chega ainda mais forte para esta temporada. Apesar da saída de Toni Kroos, aposentado, a contratação de Mbappé é daquelas que muda o patamar da equipe de Carlo Ancelotti.



Apesar dos dois principais concorrentes pelo título terem se reforçado bem, o clube merengue chega como grande favorito a conquistar o bicampeonato da competição.

Qual é o horário das duas partidas de estreia do Campeonato Espanhol?

Athletic Bilbao x Getafe se enfrentam nesta feira-feira (15), às 14h00 (horário de Brasília).

Real Betis x Girona se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 16:30 (horário de Brasília).

Onde assistir as duas partidas de estreia do Campeonato Espanhol?

Athletic Bilbao x Getafe

Data: 15/08/2024

Horário: 14h00 (de Brasília)

Local: Estádio de San Mamés, em Bilbao

Onde assistir: ESPN4 e Star+

Real Betis x Girona

Data: 15/08/2024

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha

Onde assistir: ESPN4 e Star+

Veja também

FUTEBOL Flamengo x Bolívar e Nacional x São Paulo: veja horário e onde assistir aos jogos da Libertadores