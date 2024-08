A- A+

Futebol Julián Álvarez deixa o Manchester City e assina com o Atlético de Madrid até 2030 Operação foi fechada por 100 milhões de euros, sendo uma das maiores contratações do Atlético de Madrid

Dois meses depois de fazer os primeiros contatos para tentar tirar Julián Álvarez do Manchester City, o Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira (12) que assinou contrato com o atacante argentino até 2030.

O clube espanhol oficializou a contratação nas redes sociais em que aparece um desenho mal feito do Homem-Aranha, referindo-se ao apelido de "Aranha" do atacante. "Desculpe. Os desenhistas estão de férias." Publicações posteriores mostraram Alvarez, que foi chamado de "The Amazing Julián".

Lo sentimos. Los diseñadores están de vacaciones pic.twitter.com/8b1W9vwy3x — Atlético de Madrid (@Atleti) August 12, 2024

A operação foi fechada por 100 milhões de euros, o que transforma o negócio com o Manchester City em uma das maiores contratações do Atlético de Madrid.

O argentino se mostrou receptivo à ideia de trocar a Inglaterra pela capital espanhola desde os primeiros contatos, mas o time de Madri encontrou resistência no Manchester City, que não se mostrava disposto a negociar uma transferência.

Julián foi consolidando a ideia de jogar o Campeonato Espanhol ao conversar com os companheiros de seleção argentina Molina e De Paul, que jogam no time, com técnico Diego Simeone e até com o francês Griezmann e passou pressionar a direção do clube inglês.

Esse foi um fator fundamental para a transferência, já que o técnico Pep Guardiola não gosta de trabalhar com jogadores insatisfeitos no elenco. Aos 24 anos, o atacante demonstrava não estava contente com sua condição de reserva de Haaland.

¡La araña es rojiblanca! pic.twitter.com/t5VdXHkSlu — Atlético de Madrid (@Atleti) August 12, 2024

Ao mesmo tempo em que as condições para o negócio eram criadas, o Atlético viu o Paris Saint-Germain, que perdeu Mbappé, entrar em cena como um interessado no atacante. Diego Simenone influenciou decisivamente o compatriota ao deixar claro a importância que ele teria em seus planos.

Julián Álvarez, então, procurou Pep Guardiola e disse que queria partir para novos desafios após duas temporadas no City. Foram 103 partidas pelo clube e 36 gols.

"Hoje me despeço deste incrível clube, muito emocionado", disse o argentino. "Foram dois anos muito especiais. Neste período, cresci e aprendi muito, como jogador e como pessoar."

A única contratação feita pelo Manchester City nesta janela foi o atacante brasileiro Savinho. Questionado se o clube buscaria um substituto para Álvarez antes do início da próxima temporada, na sexta-feira, Guardiola afirmou, na semana passada, que não sabia.



Veja também

Corrida Santander Track & Field Run Series realiza a etapa Recife no próximo domingo