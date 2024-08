Olimpíadas: confira os atletas que se despediram dos Jogos na edição Paris 2024

A- A+

“Agora só daqui quatro anos”. Essa é a frase mais comum sempre que uma edição dos Jogos Olímpicos chega ao fim. Acontece que, para alguns atletas que estiveram na disputa de Paris 2024, ela não servirá. A Folha de Pernambuco separou a história de esportistas que se despediram das Olimpíadas na edição deste ano, na França.

Andy Murray

Andy Murray, tenista britânico





Última Olimpíada (e competição) da carreira. O tenista britânico Andy Murray escolheu Paris 2024 para se aposentar das quadras. Bicampeão olímpico em disputas simples (Londres 2012 e Rio 2016) e prata nas duplas mistas, também nos Jogos que aconteceram na Inglaterra, o atleta deu adeus ao esporte nas quartas de final da chave de duplas.



LeBron James

Lebron James, astro dos Estados Unidos





Que tal se despedir das Olimpíadas com uma medalha de ouro (a terceira em quatro edições)? LeBron James, astro de basquete dos Estados Unidos e tricampeão olímpico (Pequim 2008, Londres 2012 e Paris 2024) afirmou que não se imagina participando da edição que acontecerá em seu país, em 2028.



Marta e Thaísa

Escreva a legenda aqui

A maior jogadora brasileira da história do futebol encerrou sua participação na história dos Jogos Olímpicos com a medalha de prata em Paris 2024 - repetindo o feito de Atenas 2004 e Pequim 2008. Bicampeã olímpica no vôlei feminino (Pequim 2008 e Londres 2012), Thaisa levou o bronze em Paris 2024.



Mijaín López

Mijain López





Cinco Olimpíadas, cinco medalhas de ouro. Tudo de forma consecutiva. O feito do cubano Mijaín López, de 41 anos, é histórico. O maior wrestler de todos os tempos, pentacampeão do peso-pesado (até 130kg) na luta greco-romana, vem ocupando o primeiro lugar do pódio na modalidade desde Pequim 2008. Na edição que vem, contudo, ele não estará presente.

Rafael Nadal e Shelly-Ann Fraser-Pryce

O tenista espanhol Rafael Nadal





O tenista espanhol Rafael Nadal não encerrou a participação dos Jogos Olímpicos com medalha, mas tem no currículo duas de ouro. A primeira foi no individual, em Pequim 2008, e a outra nas duplas, no Rio 2016, ao lado de Marc López. Tricampeã olímpica e dona de oito pódios em cinco participações, a jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce é uma das maiores velocistas da história. Em Paris 2024, a atleta desistiu de competir nos 100m feminino. Nada que abale o currículo vitorioso, com o primeiro lugar do pódio em Pequim 2008, Londres 2012 e Tóquio 2021.

