FUTEBOL Campeonato Pernambucano 2025: confira a tabela do Estadual Competição estadual começa neste sábado (11), a partir das 16h, com o confronto entre Decisão x Santa Cruz

A bola vai rolar pelo Campeonato Pernambucano 2025. Neste sábado (11), às 16h, Decisão e Santa Cruz abrem a competição no estádio Odilon Ferreira, em Sertânia. Em seguida, às 16h30, o Náutico recebe o Petrolina nos Aflitos.

Duas horas mais tarde, o Afogados encara o Sport no Vianão. Para encerrar os jogos do sábado, o Central encara o Jaguar, às 20h30, no Lacerdão. No dia seguinte, às 15h, o Retrô recebe o Maguary, na Arena de Pernambuco, fechando a 1ª rodada do Estadual.

Clássicos

O primeiro clássico da temporada será disputado entre Náutico e Santa Cruz, no dia 25 de janeiro, às 16h30, nos Aflitos, pela 4ª rodada.

No final de semana seguinte, dia 1º de fevereiro, Santa Cruz e Sport protagonizam o Clássico das Multidões, pela 6ª rodada, às 16h30, no estádio do Arruda. Já na penúltima rodada, no dia 15 de fevereiro, Sport e Náutico se encontram na Ilha do Retiro às 16h30.

Confira a tabela do Campeonato Pernambucano 2025:

1ª rodada

11/1 (sáb) - 16h - Decisão x Santa Cruz (Odilon Ferreira)

11/1 (sáb) - 16h30 - Náutico x Petrolina (Aflitos)

11/1 (sáb) - 18h30 - Afogados x Sport (Vianão)

11/1 (sáb) - 20h30 - Central x Jaguar (Lacerdão)

12/1 - (dom) - 17h - Retrô x Maguary (Arena PE)

2ª rodada

14/1 (ter) - 20h - Sport x Decisão (Ilha do Retiro)

15/1 (qua) - 15h - Retrô x Afogados (Arena PE)

15/1 (qua) - 20h - Náutico x Jaguar (Aflitos)

16/1 (qui) - 15h - Maguary x Central (Arthur Tavares)

16/1 (qui) - 20h - Santa Cruz x Petrolina (Arruda)

3ª rodada

18/1 (sáb) - 16h30 - Sport x Retrô (Ilha do Retiro)

18/1 (sáb) - 18h30 - Jaguar x Decisão (Arena PE)

19/1 (dom) - 16h - Santa Cruz x Afogados (Arruda)

19/1 (dom) - 18h - Central x Náutico (Lacerdão)

20/1 (seg) - 20h - Petrolina x Maguary (Paulo Coelho)

4ª rodada

25/1 (sáb) - 16h30 - Náutico x Santa Cruz (Aflitos)

25/1 (sáb) - 18h30 - Retrô x Jaguar (Arena PE)

26/1 (dom) - 16h - Central x Sport (Lacerdão)

26/1 (dom) - 18h - Afogados x Petrolina (Vianão)

2/2 (dom) - 15h - Maguary x Decisão (Arthur Tavares)

5ª rodada

28/1 (ter) - 20h - Santa Cruz x Retrô (Arruda)

29/1 (qua) - 18h - Afogados x Central (Vianão)

29/1 (qua) - 20h - Sport x Jaguar (Ilha do Retiro)

30/1 (qui) - 18h - Decisão x Petrolina (Odilon Ferreira)

30/1 (qui) - 20h - Náutico x Maguary (Aflitos)

6ª rodada

1/2 (sáb) - 16h30 - Santa Cruz x Sport (Arruda)

2/2 (dom) - 17h - Retrô x Náutico (Arena PE)

2/2 (dom) - 19h - Petrolina x Central (Paulo Coelho)

5/2 (qua) - 15h - Decisão x Afogados (Odilon Ferreira)

12/2 (qua) - 15h - Maguary x Jaguar (Arthur Tavares)

7ª rodada

8/2 (sáb) - 16h30 - Náutico x Afogados (Aflitos)

8/2 (sáb) - 19h30 - Jaguar x Santa Cruz (Arena PE)

9/2 (dom) - 16h - Sport x Maguary (Ilha do Retiro)

9/2 (dom) - 18h - Petrolina x Retrô (Paulo Coelho)

10/2 (seg) - 20h - Central x Decisão (Lacerdão)

8ª rodada

15/2 (sáb) - 16h30 - Sport x Náutico (Ilha do Retiro)

15/2 (sáb) - 18h30 - Afogados x Maguary (Vianão)

16/2 (dom) - 16h - Santa Cruz x Central (Arruda)

16/2 (dom) - 18h - Retrô x Decisão (Arena PE)

17/2 (seg) - 15h - Jaguar x Petrolina (Arena PE)

9ª rodada

22/2 (sáb) - 16h30 - Petrolina x Sport (Paulo Coelho)

22/2 (sáb) - 16h30 - Decisão x Náutico (Odilon Ferreira)

22/2 (sáb) - 16h30 - Maguary x Santa Cruz (Arthur Tavares)

22/2 (sáb) - 16h30 - Jaguar x Afogados (Arena PE)

22/2 (sáb) - 16h30 - Central x Retrô (Lacerdão)

