Boxe Paulista recebe 22ª edição do Campeonato Pernambucano de Boxe a partir desta sexta (24) Evento acontece no Clube Municipal Prefeito Geraldo Pinho Alves, no bairro do Nobre

A cidade do Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), será palco da 22ª edição do Campeonato Pernambucano de Boxe a partir desta sexta-feira (24) até o próximo domingo (26).





Realizado no Clube Municipal Prefeito Geraldo Pinho Alves, no Nobre, o evento, que conta com o apoio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Juventude de Paulista, marca a estreia do município como sede dessa importante competição estadual.

Com lutas que prometem agitar o público, o campeonato funciona como seletiva para o torneio nacional da categoria. Atletas de diversas cidades pernambucanas se enfrentarão em busca da classificação.

O secretário José Ronaldo ressaltou a importância da realização do campeonato para o município.

“Trazer um evento desse porte para Paulista é um marco para a cidade. É uma oportunidade de mostrar nossa estrutura e, ao mesmo tempo, incentivar a prática esportiva entre os jovens”, destacou.

As lutas desta sexta e sábado (25) começam a partir das 18h. A grande final será domingo, às 15h. O valor da entrada para os três dias de competição custa R$60 e pode ser adquirido por meio do whatsapp (81)99248-1166. Os ingressos também serão vendidos na hora do evento pelo valor de R$30.

De acordo com o atual gestor da FBEP, Wobson Oliveira, o valor será destinado para ajudar no custo do evento. Porém, ainda segundo ele, quem não tiver o dinheiro poderá assistir à competição.

"Qualquer colaboração é bem-vinda. Mas se alguém chegar e não tiver o dinheiro, ela não vai deixar de assistir ao evento não. A gente só colocou essa taxa por causa dos custos de aluguel de ringue, transporte e essas coisas", revelou.

A realização do evento é uma parceria entre a Federação de Boxe do Estado de Pernambuco (FBEP), Confederação Brasileira de Boxe (CBBOXE) e conta com o apoio da Prefeitura do Paulista.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato através do número de WhatsApp (81) 99248-1166 ou pelo perfil no instagram da FBEP.



