Cavaliers derrubam série invicta dos Celtics na NBA

A rodada deste domingo (1º) na NBA foi marcada pelo embate entre os dois melhores times da temporada regular até agora. Em casa, o Cleveland Cavaliers fez valer o grande momento vivido no campeonato ao superar o Boston Celtics, os atuais campeões, por 115 a 111.

Na mesma noite, o Oklahoma City Thunder, líder da Conferência Oeste, foi superado pelo Houston Rockets. Já os Los Angeles Lakers, de LeBron James, venceu fora de casa.



Diante de sua torcida, os Cavaliers derrubaram a série invicta de sete jogos dos Celtics, em clima de revanche. O time de Cleveland vem sendo a sensação da temporada. E chegou a emplacar um início de campeonato de 15 vitórias em 15 jogos. A incrível sequência havia sido encerrada justamente pelos Celtics no mês passado.



A situação, desta vez, se inverteu. E o time de Cleveland mostrou por que é o melhor time da competição até agora. Em um jogo marcado pelo equilíbrio, com 10 mudanças na liderança do placar, o time da casa deslanchou no último quarto, sob o comando de Donovan Mitchell, que marcou 20 dos seus 35 pontos justamente no período final do confronto.





Na Conferência Oeste, o líder Oklahoma City Thunder decepcionou ao ser derrotado pelo Houston Rockets por 119 a 116.

Em mais um duelo parelho na NBA, o confronto foi decidido nos segundos finais após uma falha de Shai Gilgeous-Alexander. Dillon Brooks anotou a cesta decisiva, sob o apoio de Fred VanVleet, que exibiu sua melhor performance da temporada até agora, com 38 pontos.

A equipe de Utah figura na 14ª e penúltima colocação da tabela, com quatro vitórias e 16 derrotas.



Confira os resultados da noite deste domingo:

Memphis Grizzlies 136 x 121 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 92 x 100 Orlando Magic

New York Knicks 118 x 85 New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers 115 x 111 Boston Celtics

Toronto Raptors 119 x 116 Miami Heat

Houston Rockets 119 x 116 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 104 x 105 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 131 x 137 Dallas Mavericks

Sacramento Kings 125 x 127 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 126 x 122 Denver Nuggets



Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Boston Celtics x Miami Heat

Atlanta Hawks x New Orleans Pelicans

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers

