Thunder derruba Warriors fora e Hawks impõem 1ª derrota dos Cavaliers em casa na NBA

Em um dos duelos mais aguardados desta temporada regular da NBA, o Oklahoma City Thunder derrubou o Golden State Warriors por 105 a 101, na noite desta quarta-feira (27), em São Francisco. A movimentada rodada, com 14 jogos, também contou com vitória do Los Angeles Lakers e o primeiro tropeço do Cleveland Cavaliers em casa.



Em momento difícil na temporada, os Warriors sofreram a terceira derrota consecutiva em jogo no qual não puderam contar com seu principal jogador. Stephen Curry foi desfalque por apresentar dores nos dois joelhos horas antes da partida. Sem o astro, os donos da casa foram liderados por Jonathan Kuminga (19 pontos) e Draymond Green ("double-double" de 10 pontos e 14 rebotes).



A dupla, contudo, esteve longe de conter o brilho de Shai Gilgeous-Alexander, cestinha da partida, com 35 pontos. Isaiah Hartenstein contribuiu com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 14 pontos e 14 rebotes. Jalen Williams anotou 13 pontos antes de deixar a partida após 16 minutos em quadra em razão de uma lesão no olho direito.





Em outro importante duelo do Oeste, o Los Angeles Lakers venceu o San Antonio Spurs por 119 a 101, longe de sua torcida. O trio formado por LeBron James, Anthony Davis e Dalton Knecht dominou a partida, com destaque para mais um "triple-double" de LeBron, com seus 16 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Davis anotou um "double-double": 19 pontos e 14 rebotes. E Knecht chegou aos 20 pontos e oito rebotes.

