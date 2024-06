Celtics vence Mavericks e fica a uma vitória do título da NBA; confira os melhores momentos

A- A+

O Boston Celtics poderá conquistar na sexta-feira (14) o 18º título de sua história na NBA. A tradicional equipe derrotou o Dallas Mavericks, nesta quarta-feira (13), no ginásio do rival, por 106 a 99 e abriu 3 a 0 na série final.

Kyrie Irving foi o cestinha do jogo, ao marcar 35 pontos para Dallas, enquanto Jason Tatum colaborou com 31 pontos para Boston



As equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), mais uma vez no American Airlines Center, em Dallas, no Texas. Nunca na história da NBA uma equipe conseguiu reverter uma desvantagem de 3 a 0 nas finais.



Antes do início do jogo, foi feita uma homenagem ao lendário Jerry West, morto nesta quarta-feira, aos 86 anos. O ex-ala-armador fez história no Los Angeles Lakers e inspirou a silhueta do logotipo da NBA, além de integrar o Hall da Fama da modalidade.



Confira os melhores momentos da partida

Veja também

Vôlei Seleção brasileira feminina de vôlei vence Alemanha na Liga das Nações; confira os melhores momentos