Comandante Central anuncia a chegada de Rafael Jacques, novo técnico da Patativa Em Pernambuco, Jacques foi atacante do Sport no início dos anos 2000

O Central já tem treinador definido para 2025. Trata-se do gaúcho Rafael Jacques, profissional com passagens pelo São José-RS, Remo, Sergipe e que comandou o Vitória-ES em 2024. Como jogador, foi campeão pernambuco com o Sport no ano de 2000, sendo o autor do gol do título.

Após se aposentar dos gramados em 2010, na função de jogador, Rafael Jacques passou a se dedicar dento da área técnica. O ex-atacante começou como treinador em 2018, no São José, clube de Porto Alegre. Ainda no ano de estreia como treinador, levou o Zequinha, como é conhecido o time gaúcho, ao acesso à Série C.

Com a camisa do Sport, na época de jogador, Jacques foi campeão Pernambucano e da Copa do Nordeste - Reprodução

Após duas temporadas no clube, Jacques passou a rodar por outros times. Um dos seus trabalhos de maior destaque foi no Sergipe, onde dirigiu a equipe por mais de 30 jogos.

Conforme informado pela comunicação da Patativa, o novo técnico já trabalha em conjunto com a diretoria e o departamento de futebol para montar o elenco do Central, que vai disputar o Pernambucano e o Brasileirão Série D. Jacques foi anunciado um dia após a chegada de Fabiano Rodrigues, novo executivo de futebol. O último trabalho do profissional foi no Icasa-CE.

Reformas e construção

O ano de 2024 será marcado de começos e recomeços na Patativa. A diretoria do centralina iniciou o planejamento para a execução de obras necessárias em todo o espaço do estádio Lacerdão.

Atendendo as exigências feitas pelos órgãos de segurança de Pernambuco, o clube planeja executar uma reforma estrutural em partes do estádio. O setor onde fica localizada as arquibancadas da "rua São Paulo" - gol do lado esquerdo da cabine de transmissão - terá prioridade nas obras, visto que, o local não recebe público desde 2019.

Outras prioridades do clube é a requalificação completa da concentração dos atletas, que fica localizada na rua Campos Sales e a mudança do gramado do estádio.

Mas não fico só por isso. No último mês de setembro, o alvinegro de Caruaru anunciou o início das obras do novo centro de treinamento, que fica próximo ao autódromo Ayrton Senna. Segundo confirmou a assessoria do clube, o clube já fez o processo de terraplanagem do terreno e iniciou as instalações de tubulações hidráulicas e elétricas. Sendo esperado começar o plantio do gramado nas próximas semanas.

