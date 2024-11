Chelsea x Arsenal pela Premier League: veja escalações e onde assistir

A- A+

Chelsea e Arsenal entram em campo neste domingo (10), pela 11ª rodada da Premier League. O clássico londrino tem início às 13h30 (horário de Brasília) e acontece em Stamford Bridge.

As duas equipes fazem campanhas semelhantes no Campeonato Inglês, até o momento. Os Blues ocupam a 4ª colocação da tabela com 18 pontos e os Gunners estão na 5ª posição, com a mesma pontuação.

A última rodada do Chelsea na Premier League também foi um clássico. O duelo contra o Manchester United terminou empatado em 1 a 1. No meio de semana, a equipe goleou o Noah por 8 a 0, na Conference League.

Do outro lado, o Arsenal vem de uma semana ruim. Primeiro, foi derrotado pelo Newcastle no Campeonato Inglês e, depois, foi superado pela Inter de Milão na Champions League. Os dois resultados acabaram em 1 a 0.

Prováveis escalações:

Chelsea: Robert Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill e James; Moisés Caicedo e Lavia; Madueke, Palmer e Pedro Neto; Nicolas Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Odegaard, Jorginho e Partey; Saka, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Onde assistir:

ESPN (TV fechada) e Disney + (streaming).

Veja também

Futebol Lesões no joelho preocupam, somam 30 casos na temporada e acendem alerta no futebol brasileiro