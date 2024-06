China afirma que "nunca" divulgará investigação que absolveu atletas olímpicos em caso de doping

A- A+

A Agência Antidopagem Chinesa declarou nesta quinta-feira que “nunca” divulgará os detalhes da sua investigação sobre os 23 nadadores acusados de doping que foram absolvidos. O posicionamento é uma resposta aos Estados Unidos, que haviam solicitado mais detalhes sobre o caso.

“Tal pedido, sem qualquer base legal, é uma violação do Código Mundial Antidopagem e dos direitos e interesses legítimos dos atletas”, afirmou a Agência Chinesa (CHINADA) em comunicado. “Jamais aceitaremos o pedido de publicação do dossiê feito pela USADA (Agência Americana Antidoping) e alguns membros do Congresso dos EUA”, acrescentou.





Em abril, o New York Times e a televisão alemã ARD afirmaram que 23 nadadores chineses testaram positivo em 2021 para trimetazidina, uma substância que pode melhorar o desempenho. Nenhum dos 23 nadadores foi suspenso ou sancionado. A WADA aceitou a explicação das autoridades chinesas de que os resultados se deviam à contaminação de alimentos em um hotel onde tinham ficado hospedados.

Vários desses atletas ganharam posteriormente medalhas nas Olimpíadas de Tóquio. Onze deles integram a seleção de natação selecionada pela China para os Jogos Paris 2024 (26 de julho a 11 de agosto).

Na terça-feira, os ícones da natação americana Michael Phelps e Allison Schmitt pediram a reforma da WADA devido à forma como lidou com o caso dos nadadores chineses.

