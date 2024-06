A- A+

OLIMPÍADAS Qual é o mais bonito? Veja os uniformes que as delegações vão usar nos Jogos Olímpicos de Paris Cerimônia de abertura das Olimpíadas ocorrerá no dia 26 de julho de 2024 nas margens do Rio Sena

Com pouco menos de um mês para o início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a escolha das roupas que serão usadas pelos atletas de diferentes países começou a viralizar nas redes sociais.



O time Brasil deve levar de 270 a 300 atletas para competir nos Jogos, e os brasileiros deverão vestir quatro tipos de uniformes durante o evento: um para viagem, um na cerimônia de abertura, outro nas modalidades, e durante as premiações.

Chamada por muitos de "a capital da moda", Paris recebeu essa alcunha, pois o setor têxtil da cidade recebe incentivos desde o século XVII. Dessa maneira, é possível dizer que esses Jogos Olímpicos apresentarão também uniformes mais inspirados e criativos, que se adequem aos padrões esperados para um grande evento na maior cidade da França.





Parceira do COB desde os Jogos de Tóquio, em 2020, a empresa chinesa Peak foi a responsável pela fabricação dos uniformes esportivos dos atletas brasileiros. Além dela, Havaianas e Riachuelo são as outras marcas oficiais para os nossos representantes no evento.

Veja abaixo os uniformes que serão usados pelas delegações durante Paris 2024



Com inspiração em Paris e nas cores do Brasil, as camisas e os agasalhos esportivos serão brancas e azuis, com calças e tênis amarelos. Esse kit também poderá ser usado na cerimônia de encerramento das Olimpíadas.

Nos treinos e na estadia na vila olímpica, os uniformes serão nas cores branco, verde, e preto. Já para a viagem, os brasileirão serão trajados com casacos, tênis e calças azuis, com detalhes brancos e verdes. As camisas, no entanto, serão amarelas.

Veja também

Futebol Jogo contra o Confiança marca reencontro entre Náutico e Mazola Júnior