Clássico da Ponte: pela primeira vez, Petrolina e Juazeirense irão duelar em partida oficial

Separadas por apenas 800 metros de distância e conectadas por uma ponte sobre o Rio São Francisco, as cidades Petrolina e Juazeiro são protagonistas de uma rivalidade histórica, manifestada na cultura, na economia e até mesmo no futebol.

No próximo sábado (1º), pela primeira vez na história, a cidade do Sertão de Pernambuco e o município do Norte da Bahia irão se enfrentar em uma partida de futebol oficial. Petrolina e Juazeirense entrarão em campo às 16h, no estádio Paulo Coelho, pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O "Clássico da Ponte", como está sendo chamado, promete aguçar ainda mais essa rivalidade futebolística, que existe desde os tempos do futebol amador praticado nas cidades.

Ponte Presidente Eurico Gaspar Dutra, que liga as cidades de Petrolina e Juazeiro. Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco

Origem da rivalidade

Na década de 1970, o Torneio Bahia-Pernambuco, conhecido como BAPE, foi fundado pelas ligas LDJ (Liga Desportiva de Juazeiro e a LDP (Liga Desportiva de Petrolina), com o propósito de promover confrontos entre as equipes das cidades rivais. Na época, essa competição foi a primeira a opor as equipes amadoras de Juazeiro e Petrolina em um mesmo evento.

A rivalidade das cidades no futebol teve início ainda nas contratações. À frente na economia desde então, Petrolina tinha mais recursos para investir nos jogadores, sendo acusada de “inflacionar o mercado”. Isso causou tensões no campeonato e contrariou o objetivo de unificar o futebol amador dos municípios.

Na cidade pernambucana, times como América, Caiano, Ferroviária e Palmeiras participavam do torneio. Em Juazeiro, Veneza, Carrancas, Barro Vermelho e Olaria rivalizavam com o outro lado da ponte. Na edição de 1993, houve a presença de uma equipe de outra cidade, o América de Sobradinho, de Sobradinho-BA.

No torneio, a disputa acirrada também se deu pela quantidade de títulos. Nas quatro primeiras edições, Juazeiro levou a melhor e conquistou quatro títulos: Olaria em 1965 (quando o torneio de chamava Joalina) e 72, Carrancas, em 73, e Veneza em 74.

O Petrolina só conquistou o seu primeiro título em 1978, após um período de pausa no torneio devido a um desentendimento entre as ligas organizadoras. Em seguida, o Caiano ficou com a taça em 79, o América foi campeão em 80 e a Ferroviária venceu em 81.

Porém, o torneio perdeu força devido à uma crise que se instalou em muitas equipes das cidades, principalmente em Juazeiro, onde muitos times estavam sem diretorias. O que culminou no término da competição foi a chegada do futebol profissional, que resultou no esvaziamento dos jogadores no futebol amador e o fim do interesse na modalidade, por parte dos torcedores e da mídia local.

Logo depois, a Taça do Vale do São Francisco foi criada para a competição entre os profissionais, com duelos entre Juazeiro x 1º de Maio e Juazeiro x Petrolina.

No entanto, as equipes Juazeirense e Petrolina foram fundadas um pouco mais tarde. A equipe do Sertão pernambucano foi criada em 1998. Oito anos depois, em 2006, a Sociedade Desportiva Juazeirense foi fundada.

Pela proximidade das cidades, os dois clubes costumam se enfrentar em amistosos que funcionam como preparatórios para os campeonatos estaduais.

Equipes na temporada

Semifinalista do Campeonato Pernambucano em 2023, o Petrolina conquistou a vaga na Série D nesta temporada. Pelo Campeonato Brasileiro, a Fera Sertaneja está no Grupo D, ocupando o quinto lugar na tabela, com sete pontos em cinco jogos.

O clube do Sertão de Pernambuco enfrentará a Juazeirense após duas vitórias consecutivas, contra o Sergipe, fora de casa, e contra o Retrô, no Paulo Coelho.

Craque da Fera, Emerson Galego projetou a partida contra o clube baiano e admitiu que, apesar da rivalidade, o foco do elenco está totalmente voltado para a conquista dos três pontos.

"Vai ser um jogo muito difícil, muito duro. Mas vamos trabalhar a semana toda, firme e forte, para fazermos um bom jogo. A rivalidade é muito boa, mas vamos manter o nosso foco principal e responder dentro de campo com a vitória", disse o jogador de 24 anos.

Emerson Galego, atacante do Petrolina. Foto: Bruno Lopes/Petrolina

No mesmo grupo da Série D, a Juazeirense está na lanterna e entrará em campo buscando a vitória para se recompor na competição. O Cancão de Fogo ainda não venceu no campeonato e soma apenas dois pontos em cinco jogos.

O volante da Juazeirense, Patrik Kaway, de 29 anos, destacou a dificuldade que a equipe baiana irá enfrentar no próximo sábado.

"A gente sabe da dificuldade que vamos encontrar no jogo. Estamos buscando a nossa primeira vitória. É trabalhar a semana forte e tentar buscar o resultado todo o tempo lá", pontuou Patrik.

Volante Patrik, de 29 anos. Foto: Instagram/@patrikkaway

Ingressos

Os bilhetes para o “Clássico da Ponte” já estão sendo comercializados nos valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Os torcedores podem comprar pelo site ou nos pontos físicos:

Até sexta-feira:

Fera Shop: 9h às 12h – 13h às 18h

Sábado:

Fera Shop: 9h às 12h

Bilheteria do estádio: A partir das 9h.

