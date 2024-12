A- A+

longevidade Clube dos 40: de LeBron a Alonso, qual o segredo da longevidade no esporte de alto nível? Especialistas apontam valor da experiência, do estilo de vida rigoroso e de novas técnicas de recuperação para extensão de carreiras em modalidades que tanto exigem do físico

Eles já têm mais de quarenta anos, mas continuam na elite do esporte mundial. Qual o segredo do jogador de basquete LeBron James ou do piloto espanhol Fernando Alonso para permanecerem na linha de frente numa idade em que muitos atletas já estão aposentados há algum tempo?

O americano LeBron James completa 40 anos nesta segunda-feira e segue em nível estratosférico com o Los Angeles Lakers.

— LeBron James é algo fora do comum. Ele ainda é um líder [da modalidade] porque era um ultralíder — explica à AFP Adrien Sedeaud, pesquisador de ciências do esporte do Instituto Nacional do Esporte da França (Insep).

A curva de desempenho físico dos atletas de alto nível progride até um pico e depois cai de forma mais ou menos escalonada ou vertiginosa, dependendo da idade ou da disciplina.

Mas para aqueles que continuam no mais alto nível depois dos 30, “se traçarmos as suas curvas individuais, aos 25 anos eram monstruosos”, resume o pesquisador.

É o caso da superestrela da ginástica Simone Biles, que desafiou as leis da física e também as da passagem do tempo, conquistando três medalhas de ouro aos 27 anos nos Jogos Olímpicos de Paris.

Um grande feito em uma modalidade em que adolescentes com menos de 20 anos geralmente reinam.

— Ela está com um nível tão excelente que pode continuar — afirma o especialista.

No tênis, a americana Serena Williams jogou até os 40 anos, e o suíço Roger Federer disputou seu último torneio de simples em Wimbledon, aos quase 40 anos.

Aos 45 anos, Mélina Robert-Michon, porta-bandeira da delegação francesa nos Jogos Olímpicos de Paris, participou no último verão europeu da sua 7ª final olímpica de disco. Apesar do decepcionante 12º lugar, a mãe de dois filhos diz que quer continuar a carreira.

Um roteiro que inevitavelmente faz pensar na ciclista francesa Jeannie Longo, campeã mundial de contra-relógio aos 43 anos.

O valor da experiência

Autor de um livro sobre treinamento e desempenho para maiores de 40 e 50 anos, Romuald Lepers, pesquisador da Universidade da Borgonha Franche-Comté, explica que “os atletas que têm uma longa carreira em nível constante são exceções”.

Destaca ainda que “a experiência de jogo” de um atleta, num esporte coletivo por exemplo, que pode acumular mais de 25 anos de prática aos 40 anos, também entra na equação.

Aos 43 anos, o piloto espanhol Fernando Alonso disputou 400 Grandes Prémios de Fórmula 1, numa situação em que entram em análise “a experiência, a capacidade de ter corrido em múltiplas ocasiões, o conhecimento dos circuitos”, afirma Adrien Sedeaud.

Existem também “todos os novos métodos de recuperação” que permitem “benefícios marginais” e que também podem “fazer com que [a carreira] dure alguns anos a mais do que há 10 ou 20 anos”, disse Romuald Lepers à AFP.

Banhos quentes, banhos frios, crioterapia, fisioterapia, modulação de cargas de treino, utilização de dados para otimizar o retorno após lesão são alguns dos métodos. Alguns, como o tenista sérvio Novak Djokovic, têm receitas próprias, como eliminação do glúten e meditação. Aos 37 anos, ele sagrou-se campeão olímpico no último verão europeu e ocupa o 7º lugar do ranking ATP numa modalidade tão exigente.

LeBron James também mantém um estilo de vida rigoroso.

— Você não o vê em festas depois das vitórias! — lembra Adrien Sedeaud.

Embora qualidades incomuns sejam necessárias para permanecer no mais alto nível por muito tempo, lesões também devem ser evitadas.

— Quanto mais um atleta se lesiona nos estágios iniciais, mais ele compromete suas chances de uma carreira longa — explica.

Aos 38 anos e com inúmeras lesões ao longo de 20 anos, Rafael Nadal anunciou a aposentadoria em 2024, por exemplo.

Veja também

Campeonato Inglês Liverpool faz 3 no 1º tempo, goleia West Ham e sustenta vantagem na ponta da Premier League