Concierges de luxo, chefs, designers florais: veja curiosidades sobre festa de casamento de Hulk

A- A+

De férias, o atacante do Atlético-MG Hulk teve, na última sexta-feira, o primeiro dos três dias de cerimônia do seu casamento com Camila Ângelo. A médica é sobrinha da ex-mulher do craque, Iran Ângelo. Hulk e Camila já são casados desde 2019, mas decidiram celebrar a união em janeiro de 2025.

Marcada para o dia 7 de janeiro, a luxuosa festa acontecerá em um resort em João Pessoa, onde reúnira familiares e amigos. O casal optou por contratar fornecedores locais para valorizar justamente a cultura e a economia da região.

Escolhido a dedo como cerimonialista, Jaeder Barreto conta com uma equipe de 500 profissionais na organização do evento, incluindo chefs, designers florais, técnicos de som e luz e especialistas em hospitalidade.

Enquanto na decoração, o renomado Célio Corrêa promete um cenário deslumbrante para a festa. Além disso, concierges de luxo receberão os convidados por meio de uma exclusiva plataforma de reconhecimento facial para que todos tenham uma experiência de altíssimo nível.

Veja também

Acidente Rodrigo Garro, do Corinthians, atropela e mata um motociclista na Argentina, diz jornal