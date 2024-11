A- A+

Fisioterapia Conecta Fisio: congresso de fisioterapia nos dias 29 e 30 de novembro no Recife O evento acontece no Mar Hotel Convention

O Mar Hotel Convention, localizado na rua Barão de Souza Leão, nº 451, Boa Viagem, recebe, nos dias 29 e 30 de novembro, um congresso que reúne profissionais da fisioterapia.

Com o intuito de debater gestão, marketing, vendas e empreendedorismo em Fisioterapia, o Conecta Fisio está acontecendo pela primeira vez e promete reunir profissionais renomados da área.

Tanto profissionais quanto estudantes de fisioterapia do Norte-Nordeste são convidados a participar do evento que discute ainda as dificuldades que o mundo moderno impõe para a profissão.

Os fisioterapeutas Lorena Suassuna (PE), Caíque Souza (MG), Daniela Campos (RR), Patrícia Fontes (SE), Dalton Lima (SP), Luciana Zago (SE), Erico Ferrão (MG), Marcelo do Rego (SP), Sheila Pelegrine (RS) e Marcelo Manusueto (CE) junto ao especialista em audiovisual Wesley Augusto (PE) guiam os participantes em uma jornada de descoberta sobre as novas oportunidades para o mercado de trabalho na área.

As inscrições para o evento ainda estão abertas e todas as informações sobre o 1º Conecta Fisio estão no Instagram do evento, @conectafisiobr.

