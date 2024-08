A- A+

Jogos Olímpicos Confira a programação brasileira desta quarta-feira (7) nas Olimpíadas Paris 2024 A principal esperança de medalha do dia está na disputa do skate park masculino

Mais um vez as esperanças brasileiras estão em cima de um skate nos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta quarta-feira (07), o país enxerga com otimismo as participações de Pedro Barros, atual medalhista de prata, Augusto Akio e Luigi Cini no skate park masculino. O dia também será importante para uma série de disputas individuais.

Logo às 7h30, será iniciada na famosa Praça da Concórdia, a fase classificatória do skate park masculino. O Brasil possui seus três atletas dentro do top-10 do ranking mundial da prova e surge como um dos favoritos a um lugar no pódio.

Apesar da prova ser recente nos Jogos Olímpicos, o Brasil sofreu uma renovação e apenas um atleta permanece na disputa três anos depois. Medalha de prata em Tóquio 2021, Pedro Barros é o remanescente e atual número nove do ranking.

Definidas as baterias do Park nas Olimpíadas de Paris!



Park feminino

Bateria 2 - Raicca Ventura e Isadora Pacheco

Bateria 4 - Dora Varella



Park masculino

Bateria 3 - Pedro Barros e Augusto Akio

Bateria 4 - Luigi Cini pic.twitter.com/0m0h0ykw1O — Confederação Brasileira de Skateboarding (@cbskoficial) August 5, 2024

As novidades para esse ano ficam por conta das estreias de Augusto Akio e Luigi Cini, números seis e oito do ranking da Worldskate, respectivamente. Aos 24 anos, Akio tem como melhor resultado o vice-campeonato mundial em 2022. Por outro lado, aos 20 anos, Cini também ficou com o vice, mas no ano seguinte, em 2023.

Após estrear ontem (06) e conquistar classificação na C2 500m, ao lado de Jacky Goodman, chegou a hora de Isaquias Queiroz começar a disputa individual, no C1 1000m. A etapa de classificação acontece a partir das 6h40 e caso avance, as quartas acontecem às 9h40. Outro brasileiro no páreo é Mateus Santos.

SEMIFINALISTAS!



Isaquias Queiroz e Jacky Godmann vencem a bateria das quartas de final e avançam às semis da categoria C2 500m da canoagem velocidade, concluindo a prova em 1min38s78!



As semifinais acontecerão na quinta-feira (8), às 6h20 (horário de Brasília).#TimeBrasil… pic.twitter.com/CY7l8Zqxfw — Time Brasil (@timebrasil) August 6, 2024

Dupla número um do ranking mundial do vôlei de praia feminino, Duda e Ana Patrícia farão duelo pelas quartas de final. A partida será contra a dupla de Letônia, Tina e Anastija, equipe sexta colocada na Volleyball World, federação internacional do esporte. “A Letônia é um timaço, que já enfrentamos várias vezes, e é sempre um confronto duríssimo. Vamos estudar as adversárias, mas o maior segredo é fazer a nossa parte bem-feita”, declarou Ana Patrícia.

Uma das grandes esperanças do Brasil no atletismo, Alison Santos, o ‘Piu’, terá a disputa das semifinais do 400m com barreiras pela frente. As duas baterias acontecem a partir das 14h35. Matheus Lima também busca um lugar na final. Bem cedinho, às 2h30, o Brasil estará representado por Caio Bonfim, já medalhista de prata, e Viviane Lyra na estreia da marcha atlética mista no programa olímpico.

