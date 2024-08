Confira a programação brasileira desta sexta-feira (9) nas Olimpíadas Paris 2024

A- A+

Agora é hora de entregar o melhor. Nesta sexta-feira (9), o Brasil torce para que dois dos seus principais atletas olímpicos consigam desempenhar bem suas provas e tragam medalhas para o país, Isaquias Queiroz, no C1 1000M, da canoagem velocidade e Alison dos Santos, nos 400m com barreiras, do atletismo.

Já medalhistas olímpicos, Isaquias e Alison ainda não demonstraram suas melhores apresentações em Paris. O baiano Isaquias ficou na última colocação na final da disputa do C2 500m ao lado de Jacky Godmann, deixando escapar uma possibilidade de medalha.

Na campanha do C1 1000m, o brasileiro ficou na segunda colocação em sua bateria, chegando cerca de três segundos atrás do primeiro colocado, o tcheco Fuksa Martin, dono da melhor marca mundial. Ainda assim, foi o suficiente para lhe classificar às semifinais direto.

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficam na 8ª posição na final do C2 500m.



Parabéns aos atletas por mais uma final olímpica!



Miriam Jeske/COB#TimeBrasil #JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/hKMikUtZch — Time Brasil (@timebrasil) August 8, 2024

A disputa da semifinal em que o brasileiro está inserido promete ser bem forte. Além de Isaquias, estarão presentes o alemão campeão olímpico, e principal rival do baiano, Sebastian Brendel, o romeno Catalin Chirila, dono da melhor marca olímpica e o polonês Wiktor Glazunow. Caso avance, a final será 8h40.

Piu busca a segunda medalha

Na disputa dos 400 metros com barreiras, Alison ainda não conseguiu fazer algo perto das suas melhores marcas. Na primeira fase, Piu correu para 48.75 e terminou na terceira colocação da sua bateria, mas o suficente para avançar.

AGENDA ATLETISMO - DIA 09



SEXTOU DE ATLETISMO NA OLIMPÍADA



Vamos para uma sexta-feira com muitas emoções nos Jogos de Paris



Estreia do revezamento 4x400 e as finais de Alison dos Santos e Almir ‍



VAMOS TORCER JUNTOS! pic.twitter.com/FaTBU3oa7R — Atletismo Brasil (@bra_atletismo) August 8, 2024

Na semifinal o brasileiro deu um grande susto. Alison terminou novamente na terceira colocação, mas nessa etapa apenas os dois primeiros tinham vaga garantida e precisou acompanhar as outras baterias para saber se iria para final. Acabou que sua bateria foi a mais forte e o paulista avançou com o 4º melhor tempo.

A princípio, a prova dos 400 metros com barreiras tinha três grandes favoritos, Alison, o americano Rai Benjamin - dono da melhor marca do ano - e o norueguês Karsten Warholm, atual campeão olímpico e recordista mundial. Porém, o francês Clement Ducos passou a ameaçar a entrar nessa disputa, fazendo marcas melhores do que a de Piu.

Outras disputas

Vice-campeã mundial em 2019 e 2023, Caroline Santos é a cabeça de chave de número seis na categoria até 67kg do taekwondo e aparece com boas chances de medalha. Juma, como é conhecida a atleta, fará a sua estreia contra a atleta da Tailândia, Sasikarn Tongchan, às 6h36. Já no wrestling, Giullia Penalber conseguiu uma nova oportunidade de medalha e faz repescagem às 6h. Caso vença, a disputa do bronze será contra a chinesa Kexin Hong, a partir das 13h15.



Veja também

Investigação Campeã de xadrez é suspensa após envenenar tabuleiro de rival e pode pegar 3 anos de prisão