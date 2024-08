A- A+

JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas: Ana Patrícia e Duda vencem australianas no tie-break e avançam à final do vôlei de praia Brasileiras venceram por 2 sets a 1 e já garantem medalha na modalidade

O Brasil está na final do vôlei de praia feminino dos Jogos Olímpicos de Paris e já garante medalha na modalidade. A dupla Ana Patrícia e Duda venceu as australianas MariaFe e Clancy, de virada, com parciais de 20/22, 21/15 e 15/12, e garantiu vaga na decisão.

Com a vitória, as brasileiras irão disputar o ouro com Melissa e Brandie, do Canadá, nesta sexta-feira (9), às 17h30. As duplas Hüberli/Brunner e MariaFe/Clancy disputarão o bronze às 16h.

BRASIL TÁ NA FINALLLLLLLLLLLL!!!!



VAMOOOOOOOOOS!



DEPOIS DE UM SET EMPATADO ATÉ O FINAL, ANA PATRÍCIA E DUDA VENCEM POR 15-12 E ESTÃO NA FINAL OLÍMPICA!



O VÔLEI DE PRAIA BRASILEIRO ESTÁ NA FINAL EM PARIS!



É BRASIL, CARAMBOLITAAAAAAAAAS!#JogosOlímpicos #TimeBrasil #Paris2024 pic.twitter.com/XbVmoZcWcL — Time Brasil (@timebrasil) August 8, 2024

Resumo do jogo

O primeiro set foi acirrado, com as brasileiras e australianas disputando ponto a ponto. Na reta final, empatadas por 20 a 20, a dupla do Brasil cometeu dois erros e cederam dois pontos para as adversárias, sendo derrotadas.

No segundo, o cenário foi diferente. O Brasil foi protagonista e liderou quase todo o jogo, vencendo sem sustos com seis pontos de vantagem.

A classificação foi definida no tie-break. O set contou com rally emocionante e disputa acirrada nos pontos. Na reta final, as brasileiras abriram vantagem de três pontos e venceram por 15/12.

Líderes do ranking mundial, Ana Patrícia e Duda farão a sua primeira final olímpica.

Veja também

Vôlei Eliminação do Brasil no vôlei tem consolo de Rayssa e Rebeca às jogadoras: "Pensa no bronze"