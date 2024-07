A- A+

FUTEBOL Conheça Bruninho, filho de Eliza Samudio e novo reforço da base do Botafogo Bruninho foi contratado para integrar as categorias de base do Alvinegro

Com 14 anos de idade e 1,88m de altura, Bruno Samudio foi contratado pelo Botafogo para integrar as divisões de base do clube.



O jovem é filho da falecida modelo Eliza Samudio com Bruno, ex-goleiro do Flamengo, condenado a 22 anos e três meses de prisão por assassinato e ocultação do cadáver de Eliza e pelo sequestro e cárcere privado de Bruninho.



Bruno está em liberdade condicional desde janeiro de 2023 após decisão da Justiça do Rio de Janeiro.

Antes de assinar com o Botafogo, Bruninho estava nas categorias de base do Athletico-PR. O jovem foi avaliado pelo clube carioca durante a disputa da Copa Voltaço sub-14, no último mês de maio.







O goleiro chamou atenção não só do Alvinegro, mas também de outros sete clubes. No entanto, Bruninho optou pelo Botafogo por conta de Léo Coelho, diretor de futebol da base do clube e que já trabalhou com o jovem.

- Bruninho reúne quesitos técnicos promissores e destaca que possui uma função social importante apoiando sonhos, ajudando na formação de cidadãos e dedicando a sua estrutura multidisciplinar para ajudar jovens jogadores em seus processo de desenvolvimento no futebol - disse o Botafogo sobre a contratação do jovem.

Bruninho tem uma vida como a de qualquer outro adolescente. Durante o ano que ficou em Curitiba, atuando pelo Athletico-PR, o jornal EXTRA apurou que os dias do jovem se dividia entre livros, treino e videogame. Em Curitiba, Bruninho estudava em uma escola pública e não recebia qualquer salário do Athletico-PR, pois segundo a reportagem, o clube estava 'investindo no futuro' do adolescente.

O jovem goleiro atuava pela categoria de base do Athletico-PR desde o ano de 2023. Bruninho fez testes durante vários meses de 2022 e chegou ao CT do clube paranaense após inúmeras avaliações de seu desempenho no futebol de campo e também no de salão. O primeiro contrato de Bruninho com o Athletico foi assinado no dia 22 de fevereiro de 2024, curiosamente, no dia em que Eliza Samudio, sua mãe, completaria 39 anos de idade.

Sônia Moura, avô de Bruninho, em entrevista ao 'G1' no último mês de fevereiro, afirmou que o jovem sempre teve um grande interesse por esportes. Primeiramente, chegou a treinar karatê e chegou à faixa laranja, mas o interesse pelo futebol falou mais alto. Sônia não teria curtido a ideia em um primeiro momento, mas admitiu que não poderia escolher pelo jovem, que decidiu seguir no futebol e como goleiro.

Veja também

Futebol História dos Jogos: confira quem são os pernambucanos medalhistas olímpicos