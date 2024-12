Conheça Caio Falcão, primeiro jovem de Recife a ser convocado pela Major League Baseball

A- A+

O beisebol tem conquistado cada vez mais espaço no Brasil. Isso se deve à atuação da Major League Baseball (MLB), a liga estadunidense que é uma das mais prestigiadas e rentáveis do mundo, responsável pelo maior contrato da história dos esportes, avaliado em aproximadamente R$ 4,6 bilhões, que instalou, em São Paulo, uma base para captar jovens promissores no país.

O projeto, desenvolvido no Centro de Treinamento Yakult, da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS), reúne jovens de diversas regiões do Brasil. Agora, pela primeira vez, o Recife terá um representante.

Aos 14 anos, Caio Falcão, morador do bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, foi um dos 50 jovens selecionados para integrar a Academia de Beisebol em Ibiúna. Esta é uma conquista histórica para a Capital pernambucana, que nunca havia contado com um atleta local participando do projeto.

"O beisebol apareceu na minha vida do nada. Tive apoio do meu irmão e do meu treinador Davi, que treina desde os 15 anos. Eles me incentivaram a praticar o esporte. Eu treinei bastante quando o teste apareceu, não sabia de muita coisa. Passava horas rebatendo as bolas para aprender", conta Caio.

Aos 14 anos, o atleta foi convocado pela maior liga de beisebol do mundo. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O jovem teve passagens pelas equipes do Recife Mariners e Recife Samurais, na categoria adulta. Caio foi peça chave na primeira vitória dos Samurais, por 6x4, contra o Recife Ravens.

Integrante do projeto "Arremessando para o Futuro", que fomenta a prática do beisebol no Recife, Caio revela que muitos tentaram desviar sua atenção para outros esportes ao longo de sua trajetória, mas seu maior sonho sempre foi chegar à MLB.

“A sensação de conquistar a vaga é muito boa. Enfrentei muitos desafios, muita gente falava que o futebol era melhor, que teria mais oportunidades, mas eu sempre acreditei no beisebol. Meu maior sonho é me tornar um jogador da MLB e ser um dos maiores, jogando ao lado dos jogadores que eu acompanho na televisão”, enfatiza.

Caio se emociona ao descobrir convocação para a MLB. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Jaime Natrodt, um dos fundadores do projeto, que atende mais de 100 crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos, destaca a importância da conquista para o beisebol em Pernambuco.

“A classificação de Caio representa muito para a visibilidade que a gente busca no estado. Hoje, a gente comumente escuta a frase: ‘eu não sabia que tinha beisebol no Recife’, e tem. É algo que a gente escuta todos os dias, mesmo com o esporte na cidade há 17 anos”, pontuou Natrodt.

Passado e futuro caminham juntos

Referência no beisebol, André Rienzo, representante da MLB no Brasil e ex-arremessador de equipes profissionais como o Chicago White Sox e Miami Marlins, celebrou a conquista inédita para o Recife.

“A ida do Caio para a MLB é histórica. Nunca nenhum menino de Recife foi, nem mesmo antigamente, quando era pago. Lá, nós oferecemos alimentação, psicólogo, educação dentro e fora do campo, escola particular e muitas outras coisas. Está saindo um menino da cidade por um potencial que ele mostrou ter”, disse Rienzo.

Caio Falcão e André Rienzo, ex-jogador de beisebol da MLB. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Considerado o maior centro de treinamento da MLB, a Academia de Beisebol foi responsável pela formação de grande parte dos atletas da inédita medalha de prata conquistada pelo Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2023.

Orgulhosos, os pais de Caio, Anderson Menezes e Michele Falcão, celebraram a conquista histórica do filho.

"Admiro muito a dedicação dele, especialmente ao beisebol, que é um esporte diferente. Todos os domingos, Caio treinava debaixo do sol. Para mim, ele é um grande orgulho. Sou fã do meu filho", diz Anderson.



