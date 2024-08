Convocação da Seleção Brasileira: veja horário e onde assistir

A- A+

O técnico Dorival Júnior faz a primeira convocação da Seleção Brasileira após a Copa América nesta sexta-feira (23), às 11h30 (horário de Brasília).

CONVOCAÇÃO À VISTA



O técnico Dorival Júnior vai convocar nesta sexta-feira (23) os jogadores para a disputa das duas primeiras partidas da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo neste ano.



O evento será realizado às 11h30 no auditório da CBF.



A lista será divulgada na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e é válida para os dois próximos compromissos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 contra Equador e Paraguai.

O primeiro jogo contra o Equador acontece no dia 6 de setembro, no estádio Couto Pereira, em Coritiba. No dia 10 do mesmo mês, o Brasil viaja para Assunção e enfrenta o Paraguai.

Essas serão as estreias de Dorival Júnior nas Eliminatórias. Ele precisa recuperar o desempenho da Seleção que vem de três derrotas na competição.

Ainda com Fernando Diniz, o Brasil foi superado por Uruguai, Colômbia e Argentina.

Os novos convocados por Dorival vão se apresentar no dia 2 de setembro, em Curitiba.

Convocação da Seleção Brasileira: onde assistir

CBF TV (youtube) e SporTV (tv fechada) fazem a transmissão da convocação do técnico Dorival Júnior.

