Copa da NBA: Thunder e Bucks decidem segunda edição de torneio que virou experiência de sucesso

Um torneio que começou com um nome pouco convidativo, extravagantes mudanças de cores de quadras e um formato de jogos únicos que até então só era utilizado no play-in acabou chegando para ficar. O antigo “In-Season Tournament” virou NBA Cup (com patrocínio da aérea Emirates), as quadras extravagantes ganharam desenhos mais inspirados e o mata-mata seguiu dando vazão à imprevisibilidade. É nesse cenário que Oklahoma City Thunder e Milwaukee Bucks se enfrentam hoje, às 22h30, na decisão da segunda edição da Copa da NBA. ESPN, Disney+ e Prime Video transmitem a partida.

O palco da decisão é a T-Mobile Arena, em Las Vegas. A cidade, que também recebeu as semifinais, entrou de vez no calendário da liga enquanto ganha força para ser casa de uma nova franquia da NBA numa possível expansão, que deve ser discutida ao longo desta temporada. O torneio também manteve o interesse do público local. Em 2023, as duas semifinais somaram 34.854 espectadores, número que cresceu para 35.050 neste ano. O desafio agora é transformar o ambiente da arena neutra em algo próximo dos ginásios ao redor dos Estados Unidos.





Se na edição passada a Copa da NBA teve o midiático Los Angeles Lakers (que acabou campeão) contra o Indiana Pacers, os finalistas desta temporada dão à competição um ar de disputa alternativa em relação ao troféu principal da liga.

O time jovem do Thunder foi uma das sensações da temporada passada. Com nomes como o ala-armador Jalen Williams e o pivô Chet Holmgren (atualmente lesionado), comandada pelo armador canadense Shai Gilgeous-Alexander, a equipe liderou a Conferência Oeste com 57 vitórias, varreu o New Orleans Pelicans e acabou parando no Dallas Mavericks que seria campeão do Oeste.

Em nova temporada de destaque, com 20 vitórias em 25 jogos até aqui e com Shai como maior pontuador da liga no acumulado (757), brigando pelo prêmio de MVP (melhor jogador), o time do técnico Mark Daigneault quer acumular experiência para ir mais longe. Nada melhor do que disputar um troféu.

Do outro lado, porém, está quem já chegou lá nos últimos anos. Campeão da NBA na temporada 2020/21, o Milwaukee Bucks tenta se reerguer como projeto. E isso passa por montar uma espinha dorsal ao redor de Giannis Antetokounmpo, no qual a franquia investe US$ 175,3 milhões (R$ 1,07 bilhão) no atual contrato de três anos. Jogador com a melhor média de pontos da temporada (32,7), o pivô grego, outro postulante ao MVP (seu terceiro) nunca escondeu que quer ir mais longe na liga.

Na segunda temporada de Damian Lillard em Milwaukee, o time começou mal, mas vem crescendo em entrosamento. Entre novembro e o início de dezembro, chegou a emendar sete vitórias seguidas. Hoje, é sexto colocado na Conferência Leste. A Copa da NBA pode ser também o primeiro troféu do técnico Doc Rivers (contratado em janeiro) desde o título de 2008 pelo Boston Celtics.

A vitória vale também uma premiação de US$ 514 mil (R$ 3,1 milhões) para cada atleta do time vencedor. Os vice-campeões levam US$ 205 mil (R$ 1,2 milhão).

— O Oklahoma vem se mostrando uma equipe extremamente competitiva desde o ano passado. Esse ano, vai liderando a Conferência Oeste desde o início da temporada. Para mim, é o favorito. O Milwaukee cresceu nas últimas semanas, foi muito bem na Copa, mas ainda tem questões a resolver. Jogar um basquete mais coletivo. Defensivamente ainda não está na excelência. Mas conta com duas grandes estrelas. Uma superestrela, o Antetokounmpo, já foi MVP e MVP de finais. E o Lillard que pouco a pouco, depois de um ano bem difícil, vai se encontrando cada vez mais no time — analisa Guilherme Giovannoni, comentarista da ESPN.

