BASQUETE Hawks batem Knicks; Green dá vitória aos Rockets sobre Warriors e definem semifinal da NBA Cup As equipes voltam à quadra neste sábado (14) pelas semifinais

Complementando a rodada dos playoffs da NBA Cup, Houston Rockets e Atlanta Hawks garantiram a sua permanência na competição e se classificaram para as semifinais do torneio.

Em uma partida que contou com polêmica de arbitragem e só foi definido nos segundos finais, a franquia de Houston superou o Golden State Warriors por 91 a 90. No outro confronto da noite, o Atlanta Hawks levou a melhor sobre o New York Knicks ao bater o rival por 108 a 100 em pleno Madison Square Garden.

Rockets e Hawks garantem as últimas vagas para Las Vegas! Confira os resultados do segundo dia de quartas de final da #EmiratesNBACup! pic.twitter.com/PKV2lNR5uD — NBA Brasil (@NBABrasil) December 12, 2024

As equipes voltam à quadra neste sábado pelas semifinais. Em Las Vegas, Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks medem forças. Na outra partida, Oklahoma City Thunder e Houston Rockets se enfrentam também de olho em uma vaga na final.

No confronto mais emocionante da noite, Jalen Green fez dois lances livres faltando três segundos para o fim e decretou o triunfo do Houston Rockets sobre o Golden State Warriors por 91 a 90.

O destaque do time na apertada vitória foi o turco Alperen Sengun. Com uma atuação consistente, ele assinalou 26 pontos e mostrou sua eficiência no garrafão ao obter 11 rebotes.

THAT’S HOW WE FIGHT pic.twitter.com/sDDVvBK2PM — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 12, 2024

A polêmica na partida ficou na reclamação de uma falta que Jalen Green sofreu. Por conta do lance, o armador converteu os dois lances livres e definiu o duelo. Inconformado, Steve Kerr, técnico dos Warriors, criticou a arbitragem.

"Isso é inconcebível (marcação da falta). Isso (o triunfo) foi tirado de nós por uma decisão que eu não acho que um árbitro de escola primária teria feito", afirmou o treinador.

Jovens talentos se enfrentando em Las Vegas! A Semifinal do Oeste PROMETE! Qual equipe irá garantir a vaga na final? #EmiratesNBACup pic.twitter.com/LAhmvIntPJ — NBA Brasil (@NBABrasil) December 12, 2024

Na outra partida, Trae Young comandou o Atlanta Hawks nos 108 a 100 diante do New York Knicks. Nem mesmo a arena lotada foi capaz de intimidar o armador, que encerrou a partida com 22 pontos anotados e ainda 11 assistências a seus companheiros.

Trae saying goodbye to his biggest fans pic.twitter.com/PhNuvzLvQl — Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 12, 2024

Com um segundo tempo de muita eficiência, a franquia de Atlanta não deu chances de reação aos donos da casa. Além de Trae Young, Jalen Johnson também foi decisivo ao anotar 21 pontos e pegar 15 rebotes. Com a mão calibrada, De'Andre Hunter foi o cestinha do duelo com 24 pontos.

TEMOS A PRIMEIRA SEMIFINAL! Bucks e Hawks duelam em Vegas por uma vaga na final da #EmiratesNBACup! pic.twitter.com/80uJNufqZ8 — NBA Brasil (@NBABrasil) December 12, 2024

Confira os resultados da noite de quarta-feira:

New York Knicks 100 x 108 Atlanta Hawks

Houston Rockets 91 x 90 Golden State Warriors

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Boston Celtics x Detroit Pistons

Miami Heat x Toronto Raptors

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings

