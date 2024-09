Copa do Brasil tem mais de 20 atletas retornando da data Fifa; veja situações

A- A+

A Ligga Arena será palco nesta quarta-feira (11), às 21h30, de um dos jogos mais importantes para Athletico e Vasco na temporada. Para os paranaenses, donos da casa, as quartas de final da Copa do Brasil fazem parte de um dos objetivos de um ano que se voltou para as copas (o time também disputa a Copa Sul-Americana). Para o Vasco, que tem a vantagem após a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, no Rio, é a chance de um título e de alto retorno financeiro em um ano em que o caixa faz muita diferença.

Primeira competição após a data Fifa, a Copa do Brasil vive um cenário que mobiliza os clubes brasileiros a terem todas as opções em campo.

Chamados para a seleção brasileira sub-20, que disputou amistosos contra o México, os vascaínos Rayan e Leandrinho e o athleticano João Cruz já estão liberados para a partida. O primeiro, inclusive, marcou nos dois jogos, disputados em São Januário.

Já os que estão a serviço de suas seleções principais cumpriram compromissos ontem. O zagueiro Mateo Gamarra, do Furacão, esteve com a seleção do Paraguai, que enfrentou o Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Os cruz-maltinos Puma Rodríguez e Jean David, a serviço de Uruguai e Chile, foram para os jogos contra Venezuela e Bolívia, respectivamente. Para os dois últimos, o Vasco preparou uma logística de voos de Maturín e Santiago para que ambos desembarcassem na manhã de hoje em Curitiba.

Avaliações físicas

O Corinthians, que também joga nesta quarta-feira, e precisa reverter uma vantagem de 2 a 1 conquistada pelo Juventude no Rio Grande do Sul, já conta com seus dois convocados como desfalques: o zagueiro equatoriano Félix Torres e o volante venezuelano José Martínez, que estiveram em campo contra Peru e Uruguai, na terça (10).

No total, 21 jogadores de times que disputam as quartas da Copa do Brasil estiveram em ação de alguma forma nesta data Fifa, entre apenas relacionados, reservas utilizados e titulares.

As equipes que jogam na quinta ganharam um tempo a mais para avaliar fisicamente esses atletas que retornam. É o caso de Gerson, Fabrício Bruno (Brasil), Pulgar (Chile) e Varela (Uruguai), que serão observados pelo Flamengo. O rubro-negro abriu 1 a 0 na Fonte Nova e recebe o Bahia no Maracanã. Na equipe de Rogério Ceni, voltam Luciano Rodríguez (Uruguai) e Santiago Arias (Colômbia).

O confronto entre Atlético-MG e São Paulo, também na quinta, na Arena MRV, é o que envolve o maior número de jogadores convocados, oito. Guilherme Arana (Brasil), Vargas (Chile), Alan Franco (Equador) e Junior Alonso (Paraguai) retornam ao Galo, que abriu 1 a 0 no Morumbis, no jogo de ida. Alonso e Arana têm chegada prevista para a manhã, enquanto Vargas e Alan Franco desembarcam à noite.

O tricolor, por outro lado, teve Jhegson Méndez (Equador), Bobadilla (Paraguai), Lucas Moura (Brasil) e Ferraresi (Colômbia) convocados. Os dois primeiros são jogadores centrais no time de Luis Zubeldía, que aguarda, junto à comissão técnica, para avaliar o aproveitamento deles na partida.

