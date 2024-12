A- A+

FUTEBOL REGIONAL Copa do Nordeste 2025: competição regional não dará mais vaga na 3ª fase da Copa do Brasil Regulamento Específico da Competição também traz mudanças na fase de grupos

A Copa do Nordeste de 2025 terá uma alteração significativa em seu regulamento. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) retirou a previsão de vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil que era garantida ao time campeão da competição regional. A mesma mudança será aplicada à Copa Verde.

A alteração foi oficializada com a divulgação do Regulamento Específico da Competição (REC) da 22ª edição da Copa do Nordeste, publicado na última terça-feira (10).

Mudanças no regulamento

Nas edições anteriores, o artigo 4º do Capítulo II do REC assegurava:

“O clube campeão da COPA terá vaga assegurada na 3ª fase da Copa do Brasil de 2025; caso este clube venha a conquistar esta vaga por sua participação na CONMEBOL Libertadores de 2025 ou por outro critério constante no REC da Copa do Brasil, passá-la-á para o clube vice-campeão da COPA, e assim sucessivamente.”

No entanto, este artigo foi removido no REC atual. Isso impacta negativamente na competição regional, que perde o atrativo para as equipes de entrar na fase mais avançada da Copa do Brasil, garantindo uma maior cota para o nordestino campeão.

Outras alterações

Além da extinção da vaga direta, o regulamento do Nordestão trouxe outras mudanças significativas:

Fase de grupos: a partir desta edição, as oito equipes de cada chave se enfrentarão dentro do mesmo grupo, em vez de confrontos entre grupos distintos.

Quartas de final: houve uma alteração no formato dos duelos. Antes, as disputas ocorriam entre clubes do mesmo grupo. Agora, haverá um cruzamento entre as equipes:

1º do Grupo A x 4º do Grupo B

2º do Grupo B x 3º do Grupo A

1º do Grupo B x 4º do Grupo A

2º do Grupo A x 3º do Grupo B

Semifinais: o mesmo formato de cruzamento será aplicado, com disputas em jogo único e mando de campo para a equipe com melhor classificação na fase de grupos. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Final: a final da Copa do Nordeste 2025 será disputada em setembro, com datas base em 3 e 7 de setembro, em jogos de ida e volta. O mando de campo será concedido ao time com melhor campanha em toda a competição.

