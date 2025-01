A- A+

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR Copinha 2025: Retrô encara São José por vaga no mata-mata; veja onde assistir Equipe pernambucana entra em campo nesta quinta (9), às 13h

Buscando uma vaga no mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Retrô encara o São José nesta quinta-feira (9), às 13h, no estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, interior paulista.

O clube pernambucano estreou mal na competição, sendo derrotado por 1x0 pelo Comercial-SP. Em seguida, enfrentou o Vitória-BA e sofreu o empate nos minutos finais da partida.

Na última colocação do Grupo 8, com apenas um ponto conquistado, a Fênix de Camaragibe não terá vida fácil no último confronto da primeira fase.

Além de vencer o São José, o Retrô precisa torcer por um tropeço do Comercial-SP, que enfrentará o Vitória-BA.

Veja onde assistir São José x Retrô:



O confronto entre São José e Retrô terá transmissão ao vivo no canal no YouTube do Paulistão.

