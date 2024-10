Corinthians x Racing-ARG pela seminal da Sul-Americana; veja escalações e onde assistir

A- A+

O Corinthians enfrenta o Racing-ARG pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana 2024. O duelo acontece nesta quinta-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

Em má fase no Campeonato Brasileiro, competição em que a equipe está na zona de rebaixamento, o Corinthians segue com chance de levar um troféu no ano.

O Timão foi eliminado pelo Flamengo no último final de semana da Copa do Brasil. O título da Sul-Americana é a única do Corinthians conseguir uma vaga na Copa do Brasil e Libertadores do próximo ano.

O Racing vem num momento melhor da temporada. A equipe argentina ocupa a 5ª posição do campeonato nacional.

Para chegar na semifinal, o Corinthians precisou passar pelo Fortaleza nas quartas. O Racing também eliminou um brasileiro, que foi o Athletico-PR.

Memphis Depay, astro holandês que não conseguiu atuar na Copa do Brasil, deve ser a grande novidade do técnico Ramón Díaz para o duelo desta noite.

Outras três mudanças devem ocorrer com as voltas de Carrillo, Fagner e Cacá ao time titular.

O Racing tem como único desfalque o atacante Roger Martínez. Ele é baixa na equipe por conta de uma lesão no tornozelo.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Rámon Díaz.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Juanfer Quintero; Maxi Salas e Adrían Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Onde assistir: SBT, ESPN e Disney +.

