CORRIDAS Corpo de Bombeiros promove corrida com prova especial para crianças neste sábado (12), no Recife Evento celebra os 137 anos da corporação e o Dia das Crianças

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco vai promover, neste sábado (12), a 20ª edição da Corrida do Fogo, em celebração aos 137 anos da corporação.

A corrida contará com uma versão especial para crianças entre 5 e 10 anos, a 11ª Corrida do Foguinho, em comemoração ao Dia das Crianças.

Os competidores poderão optar por correr 5 ou 10 km. Também haverá um circuito de 3 km para quem prefere a caminhada. Mais de mil pessoas estão inscritas na prova.



O circuito das 50 crianças inscritas será de 100 metros.

Segundo o comandante-geral do CBMPE, Francisco Cantarelli, “a corrida tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a saúde física e mental e proporcionar um momento de confraternização através do esporte”.

A largada está marcada para as 6h30, no Quartel do Comando Geral da Corporação, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Serviço:

Evento - 20ª edição da Corrida do Fogo e 11ª edição da Corrida do Foguinho.

Data - Sábado, 12/10, 6h30.

Local - Quartel do Comando Geral do CBMPE - Avenida João de Barros, 399, Boa Vista.

