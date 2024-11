A- A+

Corrida Corrida de trilha na Mata Atlântica fecha programação 2024 do Project Trail Run Evento acontece no próximo dia 8 de dezembro, no Centro de Treinamento do Náutico

A associação entre natureza, aventura e prática esportiva dá luz a uma modalidade em alta entre os atletas, nos dias atuais, que desafia habilidades físicas e mentais dos participantes: a corrida de trilha. Com o foco de proporcionar uma experiência de superação pessoal e união entre as pessoas distante do asfalto, o Project Trail Run (PTR) realiza, no dia 8 de dezembro, a terceira etapa do PTR, desta vez nos remanescentes de Mata Atlântica do Recife, com partida e chegada no Centro de Treinamento do Náutico, no Bairro da Guabiraba. Antes, o Project Trail Run passou pela Praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, e pelo município de Gravatá.

A organização do PTR espera reunir um público de 860 atletas, que pode escolher três percursos: 7km, 17km ou 27km. O PTR disponibiliza premiação em dinheiro para os vencedores da categoria geral, presentes para participantes, estrutura e pontos de apoio, além da cronometragem digital. A inscrição pode ser feita no site ptrtrailrun.com.br

"Como uma empresa totalmente ligada à sustentabilidade, a linha de chegada não é o fim do evento. Pela consciência que temos em relação ao impacto ambiental, implementamos sempre ações significativas de preservação e respeito à natureza por onde passamos. Banimos os materiais plásticos das nossas corridas de trilha, com limpeza completa e minuciosa do trajeto pós-evento, além das escolhas conscientes e muito estudadas das etapas para minimizar o máximo o impacto ambiental", explica o sócio da PTR, Lúcio Poncioni.

O Project Trail Run é a primeira Startup de corrida de aventura do Brasil. A sede fica no Recife, no polo tecnológico do Recife Antigo, no ecossistema Porto Digital, maior iniciativa de tecnologia e inovação do País.

