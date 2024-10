A- A+

aniversário Corrida celebra, neste domingo (27), centenário da avenida Boa Viagem, no Recife Largada acontece no Parque Dona Lindu, a partir das 6h, com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, e categorias masculina e feminina

O aniversário de 100 anos da avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife, é comemorado com uma corrida neste domingo (27). A largada acontece no Parque Dona Lindu, a partir das 6h, com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, e categorias masculina e feminina.

A Corrida do Centenário da Avenida Boa Viagem tem a participação de corredores deficientes visuais, e a organização oferta intérprete de Libras e audiodescrição durante a premiação.

Os resíduos gerados durante a corrida, segundo a organização, são coletados e reciclados pela cooperativa de catadores Pro Recife, promovendo a conscientização ambiental entre os participantes.

Podem participar corredores a partir de 16 anos. Com a inscrição, recebem kit com número de peito, alfinetes de segurança, chip, sacola, camisa e medalha pós-prova. A entrega dos kits ocorre na loja Track Field, no Shopping RioMar Recife, bairro do Pina, Zona Sul.

Avenida Boa Viagem

Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A Avenida Boa Viagem, inaugurada parcialmente em 20 de outubro de 1924 pelo então governador de Pernambuco, Sérgio Loreto, transformou-se em um dos principais cartões postais da cidade. Muito disso se dá, claro, ao fácil acesso à orla da praia, mas também se apresenta como um local para a prática contínua de esportes. A obra, concluída em 1926, também foi fundamental para o desenvolvimento do bairro de Boa Viagem.

